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    選罷法加嚴版突襲！桃市罷團：春節加強連署 讓藍委過不了今年

    「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊發起人之一、牧師陳曉煒說，國民黨讓罷團沒辦法好好過年，「我們讓他過不了今年」。（資料照，記者黃政嘉攝）

    「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊發起人之一、牧師陳曉煒說，國民黨讓罷團沒辦法好好過年，「我們讓他過不了今年」。（資料照，記者黃政嘉攝）

    2025/01/24 22:04

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕立法院今送出「選罷法修正案」連署加嚴版本，讓發起罷免桃園市國民黨立委的公民團體極度憤怒，聯合罷免團隊發起人之一的陳曉煒表示，國民黨讓罷團沒辦法好好過年，「我們讓他過不了今年」，罷免志工過年不但不休息，而且還會加強力道到各地收件。

    陳曉煒無奈表示，團隊志工因為連署罷免作業，已經累了3、4週，想說過年時可以好好休息1、2天，聽到立法院送出加嚴版的「選罷法修正案」，有的志工硬是改春節車票，提早回來協助連署作業。

    「不讓我們好好過個年，我們讓他過不了今年。」陳曉煒說，罷免團隊過年不但不休息，而且會加強力道去各地收件，連署站點若有人力開，就會儘量開，並會利用過年時間造冊，因為如果2月3日到5日就要衝第1波送連署書的話，另需調派志工人手將罷免連署書造冊。

    陳曉煒提到，許多志工去年12月30日就不眠不休協助，過年希望他們稍微休息，不過為了第2階段連署順利，志工還是願意利用春節期間進行連署作業，除夕當天，志工也在平鎮、龍潭連署收件。

    聯合罷免團隊成立小蜜蜂「陸戰隊」收取連署書，時間跟地點可上網（https://reurl.cc/M6VQ2p），或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號（https://line.me/R/ti/p/@255vxiqk）查詢。

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