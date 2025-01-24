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    政院對「選罷法加嚴」提覆議 府：總統審慎評估守護憲政

    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    2025/01/24 20:06

    〔記者陳政宇／台北報導〕春節連假前夕，立法院今（24日）送出「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」連署加嚴版本，行政院召開臨時院會通過覆議案。總統府發言人郭雅慧說明，總統收到覆議案後，將於合法合憲前提下，從國家發展與民主價值全盤審慎評估，以守護民主自由憲政體制、確保國家持續穩健前行。

    立法院去年底修正通過選罷法部分條文。修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等。國民黨團在過年前最後一個上班日，發文函請立法院咨請總統公布「選罷法」，立法院議事處今天下班前送出。

    行政院長卓榮泰指出，這是立法院在野黨團對行政院赤裸裸的政治算計，極度不尊重行政院、各部會及基層公務人員，他也向立法院長韓國瑜表達高度不滿；政院作為國家最高行政機關，除依法行政外，也具捍衛憲政秩序、守護人民基本權利等責任，並應確保相關施政的成效。

    對此，郭雅慧表示，行政院於今呈報總統，對於立法院三讀通過修正「選罷法」部分條文案，考量修正條文有窒礙難行之處，擬依「憲法增修條文」規定，移請立法院覆議。總統在收到覆議案後，將於合法合憲前提下，從國家發展與民主價值全盤審慎評估，以守護民主自由憲政體制、確保國家持續穩健前行。

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