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    瑞士旅遊丟護照！我日內瓦辦事處神速救援效率輾壓中國

    網友在社群分享瑞士行遭入室竊盜遺失護照，日內瓦辦事處在休假日以24小時內協助辦妥臨時護照的超高效率，輾壓同行的中國團客所找的中國駐館。圖為台灣駐瑞士日內瓦辦事處處長李冠德。（資料照）

    網友在社群分享瑞士行遭入室竊盜遺失護照，日內瓦辦事處在休假日以24小時內協助辦妥臨時護照的超高效率，輾壓同行的中國團客所找的中國駐館。圖為台灣駐瑞士日內瓦辦事處處長李冠德。（資料照）

    2025/01/24 20:08

    〔記者方瑋立／台北報導〕後疫情時代國人出國旅遊回溫，旅途中難免碰到遺失護照等突發狀況。近日，一名赴瑞士旅遊的網友Dan在社群平台Threads上分享，家中長輩在瑞士遭竊，不僅護照被偷，還面臨緊急無助的情況。然而，台灣駐日內瓦辦事處休假日居然在24小時內，協助辦好臨時護照，對比同行中國遊客的經歷，也令Dan及社群網友紛紛大讚「有夠罩」！

    Dan在貼文中表示，旅途中他們入住瑞士某飯店，卻不幸遭遇竊賊潛入長輩住的房間，竊走包包、信用卡、美金、手機以及最重要的5本護照。由於瑞士星期日多數店家和機關皆無營業，Dan和家人心急如焚，嘗試聯繫台灣駐日內瓦辦事處，沒想到電話竟然接通，辦事處不僅耐心協助，還在休假日特地加班處理，「不到24小時就把臨時護照處理好，真的有夠誇張的效率」。

    Dan說，辦事處人員態度客氣親切，還說「都是自己人」，用非營業時間為他們加班。相比之下，同行的一位中國遊客則面臨截然不同的處境。Dan提及，這位中國遊客整天撥打了70到 80 通電話，不僅無人接聽，最後好不容易接通，卻開始被踢皮球，叫他「慢慢等」。這一對比，更凸顯台灣駐外單位的效率與服務精神。

    這篇貼文的神奇演算法也剛好「釣出」台灣駐日內瓦辦事處秘書許睿洋親自留言回應。他說，當時得知Dan一行人隔天一早有飛機，便加班協助趕工處理。他表示，協助旅外國人應對緊急狀況是辦事處的責任，並祝福Dan和家人後續旅程順利。

    這篇貼文也引起脆友熱烈討論，不少人分享自己與台灣駐外單位的暖心互動經歷。網友紛紛留言大讚：「辦了兩次小孩護照，效率超好，人也超好！」「台灣駐外單位真的揪感心！」、「我們的駐外辦事處有夠罩！」

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