台中罷團1/26議員服務處推快閃 協助民眾填寫罷免立委提議書

志工今晚在中捷水安宮站出口，協助民眾填寫罷免立委提議同意書。（記者黃旭磊攝）

2025/01/24 19:26

〔記者黃旭磊／台中報導〕罷免團體今晚6點在台中市南屯區中捷水安宮站出口，協助民眾填寫罷免立委提議同意書，志工表示，立法院民進黨總召柯建銘在立院發布黨團首次的「超甲級甲動」，呼籲「恭喜發財，罷免書拿來」後，市區議員動起來，將於26日進行民代服務處快閃計劃，協助民眾填寫罷免提議書。

中四罷團志工強調，台中西南屯、中四罷團的第一次民代服務處快閃計劃，可能也是全台第一個罷團，週日下午兩點到四點，將在何文海（南屯區文心路1段31號）、陳淑華（西屯區惠中路150號）及林祈烽議員服務處（西屯區朝馬路108號）及前議員張耀中服務處（南屯區大墩七街111號），協助民眾填寫罷免立委提議書。

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何姓志工強調，感謝議員熱心提供場地，以往在市區不特定場所出攤，民眾不確定公民團體背景有疑慮，如果在民代服務處填寫比較安心，預期件數收到提議書份數會更多。

民進黨台中市議員何文海表示，台中市府不讓志工借場地，提供服務處騎樓及辦公室使用，自己本人也會到場聲援，樂觀其成協助罷免成功。

北屯區莊姓高中老師（43歲），今晚特地帶著柯基及邊境牧羊犬等3隻愛狗，到水安宮參與連署活動，莊老師說之前在北屯簽過罷免提議，怕沒填好再來填一次，「他們（藍白立委）預算都亂刪當然要罷免」。

民眾帶愛犬參與罷免活動。（記者黃旭磊攝）

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