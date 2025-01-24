林思銘批大罷免「盲從」 台灣基進反嗆國民黨「不要盲從習近平」

台灣基進秘書長吳欣岱。（資料照，記者方瑋立攝）

2025/01/24 20:21

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣基進昨率黨公職召開記者會宣布投入「全台大罷免運動」，被立法院國民黨黨團書記長林思銘批評「盲從民進黨」。對此，台灣基進秘書長吳欣岱今（24日）表示，藍白在國會提供的政治品質非常糟糕，身為在野黨，全力協助民眾表達意見，大罷免是「守護台灣」。她也呼籲國民黨，不要再繼續盲從習近平刪、凍台灣海巡、國防預算。

吳欣岱表示，罷免本來就是民主國家人民公民權利的行使之一，非常多台灣人現在都覺得藍白在國會提供的政治品質非常的糟糕，包括沒有看過提案就隨便舉手表決，或者是隨意的刪除重要預算等等行為。

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吳欣岱指出，民眾願意站出來表達意見罷免藍白立委，台灣基進身為一個專業的在野政黨、負責任的政治人物，具有協助民眾降低表達意見門檻的責任，所以全力協助大罷免，是「守護台灣」而非盲從。

吳欣岱呼籲，希望中國國民黨不要再繼續「盲從習近平」，從去年至今在國會裡面所有的作為，無論是刪、凍海巡業務費弱化離島安全，或是減列數發部預算降低數位韌性，甚至凍結潛艦國造預算弱化國防，每一個行為都是順著習近平想要武統台灣、造成台灣分裂社會對立的心願。

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