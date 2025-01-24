為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林思銘批大罷免「盲從」 台灣基進反嗆國民黨「不要盲從習近平」

    台灣基進秘書長吳欣岱。（資料照，記者方瑋立攝）

    台灣基進秘書長吳欣岱。（資料照，記者方瑋立攝）

    2025/01/24 20:21

    〔記者方瑋立／台北報導〕台灣基進昨率黨公職召開記者會宣布投入「全台大罷免運動」，被立法院國民黨黨團書記長林思銘批評「盲從民進黨」。對此，台灣基進秘書長吳欣岱今（24日）表示，藍白在國會提供的政治品質非常糟糕，身為在野黨，全力協助民眾表達意見，大罷免是「守護台灣」。她也呼籲國民黨，不要再繼續盲從習近平刪、凍台灣海巡、國防預算。

    吳欣岱表示，罷免本來就是民主國家人民公民權利的行使之一，非常多台灣人現在都覺得藍白在國會提供的政治品質非常的糟糕，包括沒有看過提案就隨便舉手表決，或者是隨意的刪除重要預算等等行為。

    吳欣岱指出，民眾願意站出來表達意見罷免藍白立委，台灣基進身為一個專業的在野政黨、負責任的政治人物，具有協助民眾降低表達意見門檻的責任，所以全力協助大罷免，是「守護台灣」而非盲從。

    吳欣岱呼籲，希望中國國民黨不要再繼續「盲從習近平」，從去年至今在國會裡面所有的作為，無論是刪、凍海巡業務費弱化離島安全，或是減列數發部預算降低數位韌性，甚至凍結潛艦國造預算弱化國防，每一個行為都是順著習近平想要武統台灣、造成台灣分裂社會對立的心願。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播