台中大罷免來臨！藍營也推罷免何欣純、蔡其昌

台中藍營也有民間團體發動罷免委蔡其昌、何欣純，但國民黨台中市黨部（見圖）說僅代轉訊息，罷免行動跟黨部無關。（資料照）

2025/01/24 19:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中大罷免時代來了，公民團體推出罷免國民黨台中市6名立委之後，藍營也有民間團體發動罷免台中市民進黨第1選區立委蔡其昌、第7選區立委何欣純，明天在多處設攤。國民黨台中市黨部主委顏文正指出，黨部僅代為轉知相關訊息，罷免行動跟黨部無關。

國民黨台中市黨部今天下午「代轉通知」，台中市有「罷惡委、護民主、救台中」罷免連署活動，鎖定罷免民進黨立委蔡其昌與何欣純，台中市進入大罷免時代，8席立委都有人發動罷免。

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藍營罷免採訪通知以黨部名義發出，但顏文正說，近來大罷免風波下，公民團體鎖定台中市國民黨立委推出無差別罷免行動，引起藍營支持者反彈，也有不少人打電話到黨部抗議無作為，更有人憤慨表示也要發動罷免綠委。

顏文正說，但黨部目前並未發動罷免民進黨立委的行動，是民間團體等不及已自行集結推動，請黨部代為轉知相關訊息，號召民眾支持，罷免行動跟黨部無關。

國民黨台中市黨部下午「代轉通知」罷免何欣純、蔡其昌。（國民黨台中市黨部提供）

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