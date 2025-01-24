台灣、歐洲海纜遭切斷 日智庫分析：為混合戰做準備

蒙古籍寶順輪被指控航跡可疑，海巡署登船檢查。（海巡署提供）

2025/01/24 18:46

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕歐洲和台灣周邊的海底電纜，近期相繼發生遭到切斷事件，日本智庫「國家基本問題研究所」24日指出，研判可能是為了分析對手的裝備和應變能力所進行的「強制偵察」，為發動結合軍事手段和網路攻擊等「混合戰」做準備。

波羅的海兩條海底電纜在去年11月遭到切斷，芬蘭和愛沙尼亞的電纜在12月，也相繼遭到蓄意破壞，台灣基隆外海的海底電纜在今年初也遭到切斷，此事已引起日方關注。

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日本經濟新聞報導，日本國家基本問題研究所對這一連串事件進行分析，參加者包括前陸上幕僚長岩田清文和前陸上總隊司令官住田和明等人。住田從中國和俄羅斯的動向分析指出，這不但顯示中俄具有有切斷海纜的能力，他們也可能同時在調查切斷的影響有多大。

報導指出，四面環海的日本，對外通訊有99%依賴海底電纜，日本也是連繫亞洲和北美的電纜網據點。

現代國防不僅限於陸海空等傳統領域，還需要超越太空、網路和電磁波等領域同時並行，才能執行作戰。因為需要大流量的通訊，所以海底電纜會成為攻擊的目標。對於這種威脅，岩田強調，必須在平時就展開嚇阻行動。

日本的海底電纜主要鋪設於太平洋一側，海底電纜與陸地網絡連結的登陸中繼站，大部分集中於關東地區的茨城縣、千葉縣和三重縣，為了提高經濟安全和降低災害風險，從2022財年著手分散登陸中繼站的設置地點。住田表示，對於登陸中繼站的設置，政府應主導重新考量具有實效性的安全對策。

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