春節寒流侵襲 北市災防辦示警：陽明山區可能下雪

圖為去年大屯山下雪，二子坪停車場吸引許多追雪民眾。（資料照，記者田裕華攝）

2025/01/24 18:20

〔記者何玉華／台北報導〕台北市災害防救辦公室今（24日）傍晚依最新天氣資料指出，春節連假寒流侵襲，陽明山區可能會有降雪、路面結冰及濕滑的情況，交通局及警察局應預為整備因應，並掌握山區天氣及道路狀況，必要時啟動相關機制因應。

災防辦指出，預估自26日（週日）晚起至28日（週二）為寒流影響最顯著時段，台北市區低溫下探10度、局部地區甚至可能出現10度以下低溫，已提醒相關局處預為防寒整備作業；包括寒流期間心血管疾病好發，衛生局需加強醫療應變體系整備及疾病監控，掌握民眾就診情形，並針對脆弱族群及慢性病患者進行醫衛宣導。

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社會局適時啟動年長、弱勢族群及獨居長者的關懷機制，並開放遊民收容所供遊民避寒，必要時請民政局提供相關協助。社會局及衛生局全面通報相關老福機構預為因應。社會局已在今日啟動第2次低溫關懷，針對獨老、街友、老福及身障機構啟動關懷服務。

至於陽明山區可能會有降雪、路面結冰及濕滑的情況，交通局及警察局應預為整備因應，並掌握山區天氣及道路狀況，必要時啟動相關機制因應。產業局應加強宣導坡地農作物寒害預防，並掌握災害情況。

另外，因天冷影響，居家多會緊閉門窗，消防局需持續提醒市民，使用保暖的電器設備、瓦斯熱水器等需特別注意，避免火災、燒燙傷及一氧化碳中毒等情況發生。另消防局也應針對山區路面結冰之救災車輛預作整備。

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