關埔不只一種聲音！高虹安、鄭正鈐罷免連署 昔日票倉反應熱烈

新竹市竹科關埔地區昔支持高虹安、鄭正鈐，如今成雙罷免連署最大群。市議員劉崇顯明將前進關新公園快閃辦連署活動。（照片取自劉崇顯臉書）

2025/01/24 20:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市發起罷免區域立委鄭正鈐與停職市長高虹安的連署行動，本週在民進黨竹市黨部與議員加入設連署站後，罷免連署速度成倍數成長，市議員劉崇顯表示，過去關埔地區有近6成居民選舉支持高虹安與鄭正鈐，如今卻是罷免連署最大宗群組，顯示關埔地區不只有空橋群組一種聲音，決定明天（25日）前進關新公園辦快閃連署活動。

劉崇顯說，高虹安2022年市長選舉時，曾在關埔地區獲得超過6成選票，顯見這裡的居民原本對科技人從政，抱以相當高度的期待，但他本週啟動罷免連署的收件行動後，發現關埔居民也是前來辦公室連署的最大宗。甚至有許多人反應關埔怎麼沒有收件點，令他印象深刻的一句話是「關埔不是只有一種聲音！」，也不只有空橋群組可代表關埔居民。

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劉崇顯說，高虹安支持推薦的立委鄭正鈐，也在國會推動傷害竹科發展的預算刪減案，顯見高虹安真的深深傷了關埔居民的心，因此他決定回應關埔居民的期待，25日下午前進關新公園快閃連署，也請大家保持著如日常散步的心態前來，面對各種意見的表達，他都會耐心傾聽，同時也給孩子一堂身體力行的公民課。

市議員劉崇顯明天將前進關新公園快閃辦連署活動。（照片取自劉崇顯臉書）

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