黃國昌批賴清德超級大總統 民進黨：「超級大主席」自打臉

民進黨發言人韓瑩反批，藍白運用多數暴力惡修法律、惡刪預算，阻礙政府順利運作，何來「超級大總統」之說。（資料照）

2025/01/24 17:11

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德昨天公布「憲法訴訟法」修正條文，國民黨主席朱立倫及民眾黨代理主席黃國昌反指干預司法及超級大總統。對此，民進黨發言人韓瑩今天（24日）反批，藍白運用多數暴力惡修法律、惡刪預算，阻礙政府順利運作，何來「超級大總統」之說？反觀黃國昌集黨主席與黨團總召權力於一身，除了打臉自己過往不參與民眾黨黨務的承諾，反而進一步獨攬權力，才是名符其實的「超級大主席」。

總統府發言人郭雅慧昨天指出，賴總統在核批公布案時批示：「本案有關憲法法庭作成判決、暫時處分裁定及違憲宣告門檻相關修正規定，容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。」同時將批示內容函致五院院長。

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對於藍白的說法，韓瑩今天回應，賴總統本於職責公布憲訴法修正條文，批示內容則是總統本於憲政職責，努力維護國家憲政體制，以守護憲法秩序、保障人民的基本權利，這正是總統的高度，請在野黨兩位主席好好閱讀中文內容。

韓瑩指出，黃國昌屢次與國民黨傅崐萁在國會沆瀣一氣，修法自我擴權，以立法權干預行政權、司法權，已有被憲法法庭判決違憲的打臉紀錄。如今修惡憲訴法、號召群眾上街詆毀司法，意圖恐嚇司法；甚至在立法院總預算審議，更針對多個司法機構，提出報復式的預算刪凍案，才是真正干預司法。

至於黃國昌所謂的「超級大總統」，韓瑩也反駁說，這段日子以來，在藍白掌控的國會，屢屢運用多數暴力惡修法律、惡刪預算，阻礙政府順利運作，何來「超級大總統」之說？反觀黃國昌現在集黨主席與黨團總召權力於一身，除了打臉自己過往加入民眾黨不參與黨務的承諾，反而進一步獨攬民眾黨一切權力，才是名符其實的「超級大主席」。

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