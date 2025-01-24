朝野預算戰硝煙四射 陳其邁：過年心情非常不好

針對朝野預算大戰，陳其邁呼籲大家拋棄政黨對立，過年期間好好思考。（記者洪臣宏攝）

2025/01/24 16:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕立法院朝野預算角力波及地方補助，高雄市長陳其邁今（24日）表示，高雄在上次修訂財政收支劃分法已經受傷慘重，這次更造成雙重影響，恐造成重大建設停擺，立法院不僅懲罰中央，也懲罰到地方，他呼籲大家拋棄政黨對立，利用過年好好思考。

陳其邁下午到大寮區包公廟上香祈福，並發放「蛇來運轉」小紅包拜年，吸引民眾大排長龍。陳其邁受訪時，針對朝野在立院的預算攻防戰，他說，過年的心情非常的不好，憂心忡忡。

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陳其邁表示，前一次立法院修財政收支劃分法時，高雄增加的比例最低，都沒有考慮到地方不同的特殊性，包括高雄的污染或是土地面積、人口結構等各項因素，高雄受傷非常的慘重。

他說，這次刪減中央政府的預算更造成雙重影響，一般補助跟計畫型的補助都大受影響，高雄重大的交通建設，譬如捷運的黃線、紅線等，仰賴中央給予地方最大的支持，如果補助款減少，擔心這些重大建設也會受到影響，甚至停擺。

他話鋒一轉批「立法院真的是非常的要不得」，在修法或在審查預算的時候，應該要多了解地方的需求，尤其南部的交通建設正在起步，如今大筆一揮，真的是欲哭無淚。

陳其邁呼籲，行政院跟立法院在預算上或修法，能否拋棄政黨對立，好好的福國利民，站在民眾的利益著想，否則中央的預算受到影響，連帶影響地方的預算，非常不好。

陳其邁發放小紅包，民眾爭相索取。（記者洪臣宏攝）

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