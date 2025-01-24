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    批陳玉珍砍完預算去討中國飯碗 吳思瑤：怎有臉做這種事？

    民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

    2025/01/24 16:34

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳玉珍近日與中國國台辦主任宋濤在廈門參加迎春活動。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）痛斥，陳玉珍砍完台灣的預算就跑去討中國的飯碗，每個舉動都在傷害台灣人的情感，怎麼有臉做出這種事，「她敢做，我們都不敢看，真的嚇死人！」

    針對陳玉珍的做法，吳思瑤受訪直呼，「我的天啊！陳玉珍不演了！」剛砍完台灣的預算就跑去討中國的飯碗，跑到廈門去跟宋濤一起迎春拜年，不曉得她怎麼有臉做出這種事？陳的每一個舉動都在傷害台灣人的情感、傷害這個國家。

    吳思瑤說，她今天看到這則新聞時怒不可抑、也不敢置信，自己這幾天都在社區和菜市場拜年，民進黨立委握的每一雙手是台灣的鄉親，捍衛的每一個預算、法案，做的努力都是為了我們的國家台灣。

    吳思瑤抨擊，陳玉珍毀憲亂政後、通過一連串法案及預算後就肇事逃逸，跑到中國去討糖、討飯碗，向中國彙報、討中國歡心，「實在是，她敢做、我們都不敢看，真的嚇死人！難以置信」。

    民進黨立委許智傑也質疑，陳玉珍是去中國要飯嗎？幫中共擋台灣國防預算後，就急著要向中共邀功嗎？這種賣台行為，相關國安單位應該要介入調查。

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