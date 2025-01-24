藍營稱可解凍預算 林俊憲打臉：主計撥款都5月了

台南市立委林俊憲。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/24 16:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於國民黨、民眾黨聯手刪凍總預算，連帶衝擊中央對地方政府補助，國民黨還宣稱可解凍預算，台南市立委林俊憲今（24日）受訪表示，解凍還得等立法院委員會排議通過，主計撥款都要到5月了，「這上半年的錢怎麼辦？」真是亂來！

林俊憲表示，國民黨宣稱可以解凍預算，但是大家要了解到立法院的審查程序，解凍要等立法院委員會開議，可能要到3月，而且還要等召委把解凍案排進來，解凍專案報告還要等委員會同意，再主計撥款可能要等到5月，上半年的錢怎麼辦？

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林俊憲表示，行政院不得不凍結地方補助50%，因為國民黨凍刪3400億總預算，不是國民黨宣傳的總預算3兆1千億只刪3千億不會有影響，「這是不對的」，法定預算有2兆1千億就是不能刪的，包括人事、保險等等，政府可動支只剩下1兆，被刪掉3400億約佔政府可動用預算的34%，「任何個人和家庭及企業少了34%的錢，怎麼維持？不可能嘛！」

林俊憲說，國民黨凍刪中央可動支總預算高達34%，行政院無錢可補助地方，可能導致民生問題，也影響地方原本今年可推動的相關建設全部都要凍結，絕對重大影響民生和各縣市地方建設，「嚴重傷害國家」、「亂來，亂砍預算」。

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