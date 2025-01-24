政院自救將凍結地方補助50％ 屏東縣府：嚴重衝擊各項施政

屏東縣政府。（資料照）

2025/01/24 16:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕立法院大幅刪減、凍結今年度（114年）中央政府總預算案，行政院長卓榮泰宣布「凍結地方補助50%」年後重新核定；屏縣府今天（24日）表示，將衝擊屏東施政。

屏東縣政府財稅局表示，卓榮泰院長23日宣布因總預算案遭砍，對地方政府各項不直接牽涉弱勢的福利政策，純補助項目均凍結50％。屏東縣今年度計畫型補助收入編列195.16億元，假設扣除社會處編列的16.1億元，剩下的179.06億元凍結50％，就是可能凍結89.53億元，佔屏東縣總歲出581.71億元的15.39％，嚴重衝擊縣府各項施政。

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財稅局表示，屏東縣財源向來並不充裕，今年度自有財源占歲出比率僅有32.86％，極仰賴向中央爭取的各類補助款。近年縣府積極投入教育發展和長照服務，也是獲得最多計畫型補助的單位包括教育處49.7億元、長照處42.3億元，凍結預算造成的打擊恐難以評估。

此外，雖然年度才剛開始，各項延續性計畫早已按照原編列預算持續執行，重要工程和交通建設也不宜耽擱，就算縣府審慎運用剩餘預算，若無法籌措足夠財源，多項業務將難以執行。

針對行政院秘書長龔明鑫表示，若行政院照刪減後的預算改為最簡便、最低的服務量能，大概也只能撐到8月。對此，屏縣府財稅局認為，在中央政府自身難保的情況下，地方財政也無以為繼，最終受影響的還是地方政府服務的民眾，希望本次預算案後續處理能將衝擊降到最低，避免帶來不公的結果。

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