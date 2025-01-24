新竹縣長短期負債總額剩63億 人均負債降到1.06萬

新竹縣長楊文科自豪，單就縣府的長短期債務來看，他6年來讓全縣鄉親減債1.8萬。（記者黃美珠攝）

2025/01/24 16:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天宣布目前長、短期債務僅剩63億元，以致全縣鄉親人均負債總額從6年前的2.88萬大幅下降到只剩1.06萬元，寫下新低。但從審計室在縣議會的報告內容等可見，縣府除了長、短期債務，還有向基金調借還有約100億的隱藏性負債，以及1億多的自償性債務還待清償。

根據縣府資料顯示，2019年，新竹縣1年以上的長期負債有122億3000萬，短期負債40億元，人均負債為2萬8809元。2010年縣府長債112億3000萬，短債40億元，人均負債2萬6716元。2021年縣府長債大幅下降只剩76億3000萬，短債也少了一半，剩下20億元，人均負債1萬6744元。

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2021年新竹縣府可以大舉還債，主要還是跟高鐵特定區完成開發後財務結算獲4成的利益分配有關。

2022年新竹縣的長債持續下修剩68億，短債剩下11億9044萬3603元，人均負債為1萬3786元。

2023年長債再降為58億，但縣府擴大建設做交通、蓋學校，短期債務再度衝高，但也僅來到15億512萬82元，人均負債1萬2405元。

2024年長債持續下滑降到了53億元，短債償還到只剩下10億，人均負債剩下1萬0603元。

縣長楊文科說，6年來縣府致力改善債務、健全財政體質，卻不忘各項產業開發和招商，所以才能財政穩定成長，每年均有歲入歲出賸餘。在預算規模逐年增加的同時，他讓長短期債務斷崖式，由當年的162.3億元減少到只剩63億元，人均負債整整少了約1.8萬，非常不容易，這使得新竹縣堪稱是「台灣財政的資優生」！

縣府財政處說，縣政的歲出預算規模，從2019年255.92億元到今年的411.6億元，成長幅度高達60.84％。同期歲入預算規模則自259.46億元增加到384.6億元。因為債務負擔逐年下降，所以同期的負債比率也由63.42％下降到17.78％。

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