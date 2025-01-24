總預算遭砍政院擬凍結地方補助50％ 吳思瑤：藍白是罪魁禍首

民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

2025/01/24 16:06

〔記者陳政宇／台北報導〕中央政府總預算遭大砍，行政院計畫對地方政府補助項目先凍結50%。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）強調，行政院盤點後負責任做出因應，對地方政府補助有所調整，這是不得已的作為，盼大家共體時艱，而罪魁禍首就是國民黨及民眾黨。

行政院長卓榮泰昨說明，因應總預算案遭大幅減列，因此他決定盤整去年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，其中地方政府補助不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結50%。

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對此，吳思瑤受訪表示，現在還沒有人可以精算出今年度總預算遭刪減和凍結的數額，這是前所未見的，因為一片混亂、重複刪除，通案也刪、個案也刪，立法院財政委員會至今仍無法精算；過去審議結果可以一字不差地清楚載明，但今年做不到。

吳思瑤指出，目前可試算出來的影響是過去的6倍以上，若加上凍結，影響可支配預算近三成，還有「財劃法」要求中央釋出3753億元財源。這種惡砍、惡刪造成財政困難，行政院負責任盤點也要做出因應，卓榮泰說對地方補助需要作出調整，這是非常不得已，行政團隊跟立院團隊都非常不樂見，被迫採取這樣的作為，但因為「無法度」。

吳思瑤呼籲，大家共體時艱，中央財政受挫、受害的，不免影響地方政府的補助跟建設，所以這是不得已。相信地方政府也會表達很多反對意見，但是冤有頭債有主，是誰讓國家成為一部沒有油不能發動的車子？罪魁禍首就是藍白。

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