為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總預算遭砍政院擬凍結地方補助50％ 吳思瑤：藍白是罪魁禍首

    民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

    2025/01/24 16:06

    〔記者陳政宇／台北報導〕中央政府總預算遭大砍，行政院計畫對地方政府補助項目先凍結50%。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）強調，行政院盤點後負責任做出因應，對地方政府補助有所調整，這是不得已的作為，盼大家共體時艱，而罪魁禍首就是國民黨及民眾黨。

    行政院長卓榮泰昨說明，因應總預算案遭大幅減列，因此他決定盤整去年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，其中地方政府補助不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結50%。

    對此，吳思瑤受訪表示，現在還沒有人可以精算出今年度總預算遭刪減和凍結的數額，這是前所未見的，因為一片混亂、重複刪除，通案也刪、個案也刪，立法院財政委員會至今仍無法精算；過去審議結果可以一字不差地清楚載明，但今年做不到。

    吳思瑤指出，目前可試算出來的影響是過去的6倍以上，若加上凍結，影響可支配預算近三成，還有「財劃法」要求中央釋出3753億元財源。這種惡砍、惡刪造成財政困難，行政院負責任盤點也要做出因應，卓榮泰說對地方補助需要作出調整，這是非常不得已，行政團隊跟立院團隊都非常不樂見，被迫採取這樣的作為，但因為「無法度」。

    吳思瑤呼籲，大家共體時艱，中央財政受挫、受害的，不免影響地方政府的補助跟建設，所以這是不得已。相信地方政府也會表達很多反對意見，但是冤有頭債有主，是誰讓國家成為一部沒有油不能發動的車子？罪魁禍首就是藍白。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播