「壯世代」是做公益？民進黨團爆吳春城立委期間1年拿2千多萬標案

民進黨團今召開「壯世代招搖『壯』騙！立意良善？利益良善？」記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、立委陳培瑜、陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔出席說明。（記者陳政宇攝）

2025/01/24 16:48

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭外界質疑利用「壯世代協會」圖利。立法院民進黨團今（24日）翻出公開採購網資訊，披露吳春城在擔任立委一年期間，其太太、小孩有關的公司、協會、企業等，就拿了新台幣2000多萬元的標案，「民眾黨代理黨主席黃國昌不是最會連連看？」

民進黨團今召開「壯世代招搖『壯』騙！立意良善？利益良善？」記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、立委陳培瑜、陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔出席說明。

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關於吳春城力推的「壯世代政策與產業發展促進法」，吳思瑤表示，她當時在朝野協商時，希望讓包山包海的「壯促法」盡可能減緩對政府施政的衝擊。 該法案不是立意良善，而是利益良善的法規，吳春城通過專法後仍不滿足，民眾黨團還提出27件「壯世代」相關預算凍結案，要凍結4.8億元，撤案後則改凍結2.05億元。

吳思瑤說，她拆了三個彈，第一，吳春城原本要求成立專責辦公室，但後來調整為國發會主責；第二，原本要為壯世代設立發展基金，但違反憲法及預算法，改列為寬列預算、合理分配；第三，原要求各部會相關法規，要將中高齡名詞在兩年內一律正名為「壯世代」，若沒擋住就可遂行「凡事壯世代」的專利。

陳培瑜則指出，吳春城一整年只要開口質詢就是「壯世代」，還要求故宮指示牌、文宣的銀髮族通通改成壯世代，吳聲稱「我有什麼利益，我一點利益都沒有，我在做公益」，但根據公開採購網資訊，與吳春城及其太太、小孩有關的公司、協會、企業等，在吳擔任立委的這一年期間，就拿了2000多萬的中央政府跟縣市政府標案，這叫迴避利益嗎？中飽私囊、也沒有法學素養。

蔡易餘則透露，吳春城曾主動遊說連署法案，強調台灣高齡化社會應該讓高齡者投入工作，聽起來是立意良善，但沒想到是想創造新名詞定義，進而取得詮釋、商標控制權；「壯世代」主張包括教科書要去除舊標籤、建議國家級的年齡資料庫、修改勞動法規、成立第三人生大學、審定上市櫃公司ESG標準等。

蔡也質疑，黃國昌不是最會連連看？民眾黨團提案要凍結國發會、教育部的法案時，唯一簽名的就是黃國昌，呼籲別再迴避問題，自己先回答清楚。

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