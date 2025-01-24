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    落漆！賴清德問國人赴緬甸、柬埔寨人數 桃機公司坦言：沒掌握

    總統賴清德在交通部長陳世凱陪同下，24日前往台北車站特定區聯合防災中心視察「春節假期交通疏運情形」。 （記者劉信德攝

    總統賴清德在交通部長陳世凱陪同下，24日前往台北車站特定區聯合防災中心視察「春節假期交通疏運情形」。 （記者劉信德攝

    2025/01/24 16:23

    〔記者吳亮儀／台北報導〕賴清德總統今天（24日）下午到台北車站特定區聯合防災中心，視察交通部各單位的春節疏運準備狀況，還特別點名桃園機場公司注意防詐，詢問有無掌握國人赴緬甸、柬埔寨和泰國人數？桃機公司董事長楊偉甫坦言「沒掌握」。

    緬甸、柬埔寨、泰國的打工詐騙問題越來越嚴重，許多台灣人淪為「豬仔」被騙去，許多單位都在桃園機場做防止詐騙的宣導，提醒國人赴緬甸、柬埔寨和泰國時不要淪為打工詐騙受害者。

    賴清德今天聽完各單位簡報後，單獨對桃園機場公司提問，有沒有掌握國人到緬甸、柬埔寨和泰國的人數？楊偉甫只能坦言「沒有」。賴清德表示，緬甸、柬埔寨已經被我國列為國外旅遊的橙色警戒國家、泰國則是黃色，要請各單位多注意宣導避免讓國人受騙。

    賴清德在會後致詞時表示，他要代表國人對站在崗位上做春節疏運的人表達感謝，讓國人能夠享受假期，也稱讚台鐵、高鐵有提升運量和加開班次或加掛車廂，也感謝交通部公路局也提供客運運量，還有離島航班等等，這些都做到「海空陸聯防」，運具之間互相聯防，這些都非常不容易，他要表達感謝和肯定。

    根據外交部發布的旅遊警示，緬甸和柬埔寨都被列為橙色警示，避免非必要旅行；泰國則是黃色警示，要特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

    總統賴清德在交通部長陳世凱陪同下，24日前往台北車站特定區聯合防災中心視察「春節假期交通疏運情形」，並致贈福袋春聯、慰問留守人員。 （記者劉信德攝）

    總統賴清德在交通部長陳世凱陪同下，24日前往台北車站特定區聯合防災中心視察「春節假期交通疏運情形」，並致贈福袋春聯、慰問留守人員。 （記者劉信德攝）

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