吳春城「壯世代」爭議發酵 2025雙北「世壯運」衰捲風暴

2025年世壯運由雙北市府共同主辦，日前台北市長蔣萬安到新北市與新北市長侯友宜舉行世壯運相關會議。（資料照，記者黃子暘攝）

2025/01/24 16:21

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨立委吳春城「壯世代促進法」爭議發酵，有政治評論員在政論節目上質疑，「2025年世界壯年運動會」與吳春城的「壯世代」有關。新北市體育局長洪玉玲今（24）日受訪澄清，世壯運與相關爭議無關，世壯運屬於國際壯年運動總會（IMGA）重點賽事，為30歲以上運動員舉辦，倡導終身運動、全民運動概念，雙北早在2019年底就合作申辦2025年世壯運主辦權、2020年取得主辦權。

洪玉玲指出，取得世壯運主辦權須經一定申請流程，有意願主辦的城市要遞送申辦書，雙北在2019年底聯名申辦2025年世壯運（World Masters Games），並於2020年8月14日完成第一階段申辦視訊簡報，當屆競爭對手還有法國巴黎、澳洲珀斯，雙北在2020年10月22日上午4點左右接獲IMGA通知取得2025年世壯運主辦權。

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洪玉玲說，世壯運是為30歲以上運動員所舉辦的賽事，比照奧運會模式，每4年舉辦1次，別於以往的國際賽事，選手皆代表個人或運動團體出賽，並沒有任何國家代表團；其「壯年」定義就與「壯促法」定義「55歲以上有工作能力及意願之國民」完全不同，只是中文剛好都叫做「壯年」，與相關爭議是兩碼子事情。

根據IMGA官網簡史介紹，第一屆世壯運賽事於1985年加拿大多倫多舉辦。

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