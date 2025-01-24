地方補助政院將凍50％ 雲林縣長張麗善：要癱瘓地方政府嗎？

政院將凍結50%地方補助，雲林縣長張麗善回應「是要癱瘓縣市政府嗎？」（記者李文德攝）

2025/01/24 15:38

〔記者李文德／雲林報導〕藍白兩黨立委大幅刪減中央政府各項預算，行政院長卓榮泰表示地方純補助先凍結50％。雲林縣長張麗善受訪表示，難以想像中央會有這樣舉動，如果總預算減少3％就影響中央運作，凍結地方5成補助，「是要癱瘓地方政府嗎？」

張麗善表示，已經責成財政處了解如果行政院凍結地方補助後，有哪些部分將窒礙難行，如何因應調整。隨後，她話鋒一轉，立院審查行政院預算刪減，通過後中央總預算2兆9248億元，比去年增加730億元。如果刪除3％中央就沒辦法運作，要凍結地方補助這樣的舉動，將非縣民之福。

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張麗善說，雲林縣一年自有稅收4、50億元，一般都仰賴中央補助款挹注在地方基礎建設上，希望中央不要以這種報復性作法來對待地方政府。

張麗善說，很難想樣為什麼會有這樣的舉動，執政團隊應該善盡溝通、協調能力和各立委報告，自己曾經擔任過立委，只要說明清楚、錢用在哪裡其實預算都會解凍，甚至刪除的部分也不會去影響到整體的法定預算及運作，盼執政黨要善盡溝通責任。

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