綠營提憲訴法暫時處分 憲法法庭今加緊審理中

民進黨總召柯建銘（右三）等人認為憲訴法修正案有違憲之虞，昨向憲法法庭遞狀聲請暫時處分、釋憲。（記者楊國文攝）

2025/01/24 15:52

〔記者楊國文／台北報導〕總統賴清德昨公布憲法訴訟法修正條文，依法3日內生效，民進黨51位立委繼本月15日遞狀聲請之後，民進黨團總召柯建銘等人昨再度赴憲法法庭聲請暫時處分、釋憲，並遞交補充理由陳報書，柯強調，該修正案明顯違憲，民進黨相信大法官的專業性及中立性；憲法法庭昨已收案，今天一早主辦大法官和審查庭即開會研議，加緊審理中。

法界指出，由於憲訴法修正案經總統公布後，將於25日生效，憲法法庭今日審理仍依據憲訴法的舊法規定，即以目前大法官8人而言，只要5位參與評議，且過半同意即3人，即裁准暫時處分；而一旦做成暫時處分，憲訴法修正案將可凍結半年，突顯憲法法庭裁定結果受重視程度。

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依據總統賴清德昨公布藍白立委主導三讀通過的憲法訴訟法第4條、第30條和第95條文修正案，暫時處分、釋憲案必須至少10位大法官參與評議；做成違憲宣告時，同意違憲宣告的大官人數不低於9人。

柯建銘批評，立院去年將7位大法官被提名人的同意權全部封殺，只剩下8位大法官，但藍白所提憲訴法要求10位大官才能開會、審理違憲變成9位大法官，這是邏輯顛倒，不少法界人士批評修正案造成憲法法庭癱瘓，侵害人民尋求憲法救濟的機會。

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