陳其邁隨行秘書「阿中」辭職選議員 張耀中：讓林園大寮更有活力

陳其邁隨行秘書「阿中」張耀中辭職參選議員。（記者王榮祥攝）

2025/01/24 15:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁隨行秘書、年僅30歲的「阿中」張耀中，傳出將參選下屆林園、大寮區議員？他今證實已辭去秘書一職，全心為參選林園大寮區議員（民進黨內初選）熱身，目前擔任立委黃捷團隊執行長，希望將跟隨邁邁市長學到的經驗充分發揮，讓林園大寮更年輕、更有活力。

張耀中今年30歲，堪稱是近幾屆議員選舉中，林園大寮最幼齒的參選人，他是中興大學景觀碩士，曾任立委陳其邁國會助理、政院副院長陳其邁辦公室助理、以及高雄市長陳其邁隨行秘書，被視為陳其邁子弟兵。

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地方近期傳出張耀中開始走訪林園、大寮社團與地方仕紳，疑似與選舉有關？今天更現身市長陳其邁發送紅包行程，引起不少討論。

張耀中面對詢問時坦然證實，已經辭去市長隨行秘書工作，全心為參選林園大寮區議員（民進黨內初選）熱身，希望有機會把跟隨邁邁市長多年學到的經驗，實質投入地方建設，更希望林園大寮能多一點年輕的聲音，讓地方發展更有活力。

高市林園大寮現有4席議員，國民黨3席、民進黨1席，綠營除張耀中表態，前副議長蔡昌達、前南服中心執行長洪村銘、前議員韓賜村都傳出可望再披戰袍。

陳其邁隨行秘書「阿中」張耀中，辭職選林園大寮區議員。（記者王榮祥攝）

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