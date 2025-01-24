吳思瑤指砍完預算就去討中國飯碗 陳玉珍稱爭取開放更多人赴金旅遊

國民黨立委陳玉珍和中國國台辦主任宋濤一起迎春拜年。（陳玉珍提供）

2025/01/24 15:43

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團幹事長吳思瑤指國民黨立委陳玉珍剛砍完政府的預算，就跑去討中國的飯碗，和中國國台辦主任宋濤一起迎春拜年。陳玉珍今表示，日前大陸文旅部宣布開放上海及福建居民赴台灣旅遊，她當面向宋濤爭取開放更多省市的大陸居民赴金旅遊，並獲得正向的答覆。

陳玉珍表示，昨天她和金門縣政府副縣長李文良及團隊、金門縣議會議長洪允典及議員們、金門觀光及同鄉會各界代表，一起到廈門和福建省各地的台商協會，參加兩岸同胞共迎新春活動。

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陳玉珍表示，活動中，除了和各地旅外的台商同胞互祝新年更好外，也了解了小三通航班自14日增加成每日24班後，旅客數仍然持續上升，近日搭運率幾達8成。她今天又到漳洲來跟台商座談與交流，同時了解他們的心聲與反應；另外，陸客赴金遊的部分，仍然是有數以萬計的旅客排隊等著到金門觀光。

陳玉珍表示，日前大陸文旅部宣布開放上海及福建居民赴台灣旅遊，她當面也向宋濤爭取開放更多省市的大陸居民赴金旅遊，並獲得正向的答覆。兩岸之間，本來就應該有更多的往來，以減少誤解，增加溝通，促進和平。

陳玉珍說，在美國總統川普和大陸國家主席習近平通話，甚至有可能進一步的見面後，台澎金馬，不管是政府部門，或是民間，與大陸地區之間的往來，事實上更有必要，讓民間之間彼此有更多的互相了解，增加交流、減少歧見、降低敵意螺旋，對台海局勢邁向和平穩定的發展更顯重要。

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