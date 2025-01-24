2026宜蘭縣長選戰提前開跑 陳金德、吳宗憲春節拜廟「這天」可能同台

春節期間，陳金德（左）、吳宗憲（右）年初一至初三，都安排10鄉鎮市密集「拜廟」行程，還可能同台登場，互別苗頭。（資料照，本報合成）

2025/01/24 15:16

〔記者游明金／宜蘭報導〕春節期間，政治人物多會安排走春拜廟行程，增加曝光度，也拉攏與地方情誼。2026宜蘭縣長選舉，國民黨不分區立委吳宗憲空降宜蘭參選態勢明顯，行政院政委、民進黨籍陳金德也積極展開佈局。2人年初一至初三都安排10鄉鎮市密集「拜廟」行程，年初三當天，在壯圍鄉補天宮與保安宮還可能同台登場，互別苗頭。

明年宜蘭縣長選舉，綠營有意角逐者眾，曾傳出的人選就包括陳金德、冬山鄉長林峻輔、前宜蘭市長江聰淵、前立委陳歐珀，甚至前縣長林聰賢也傳出有意回鍋。但陳金德力薦徵召宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳參選，總統賴清德更曾到宜蘭親自請託，但林國漳迄今無參選意願。

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民進黨2018、2022兩屆宜蘭縣長選舉，得票率分別為38%、41%，都未跨過42.5%門檻，因此宜蘭被列為「艱困選區」，可用「徵召」方式佈局人選，希望避免黨內初選產生內耗與破壞團結。

在態勢未明情況下，民進黨各陣營都積極佈局；中央力推宜蘭建設，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架、太平山林鐵建置等，都加速腳步進行，希望帶動宜蘭起飛；陳金德也積極深耕基層，不分黨派都有好交情；在林國漳未鬆口情況下，他要有最好的備戰策略。

春節到了，政治人物拜廟行程就是最好的觀察指標；陳金德在年初一至年初三，除南澳、大同兩原民鄉，將跑遍10個鄉鎮市、33間廟宇。他對地方原本就熟悉，除向大家恭賀新年，也希望藉由走春拜廟更加凝聚基層的感情與支持。

國民黨方面，原本以議長張勝德最被看好；但他多次表示「沒有意願。」在地方未有戰將與適合人選情況下，吳宗憲被點名「空降宜蘭」；他也不諱言「球來就打，不怕挑戰。」近期積極參加宜蘭活動，關心宜蘭議題，但縣民能否支持「空降」才是最大考驗。

吳宗憲在年初一至年初三也安排了10個鄉鎮市、28間廟宇的拜廟行程，希望向基層民眾介紹自己，拉高自己的知名度；從他一連串的動作，吳宗憲空降宜蘭參選縣長，已相當明顯。

陳金德、吳宗憲拜訪的廟宇當然很多是相同的，但多數時間錯開；但年初三早上在壯圍的補天宮與保安宮，就目前的時間安排兩人有機會同台。

陳金德的拜廟行程，年初三在壯圍補天宮、保安宮，可能與吳宗憲同台。（民眾提供）

吳宗憲的拜廟行程，年初三在壯圍補天宮、保安宮，可能與陳金德同台。（取自吳宗憲臉書）

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