中央總預算被大砍2千多億元 黃守達 : 盧秀燕任由事態往惡發展

台中市議會民進黨團去年審中市今年度總預算時早示警中央總預算被卡衝擊地方預算。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/24 15:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院大刪中央總預算2千餘億元，行政院已宣布先凍結地方補助50%，台中市主計處指出，恐嚴重衝擊台中市各項補助計畫的推動；台中市議員黃守達與陳淑華、陳俞融均指出，早在去年10月藍白卡中央總預算時，就曾在議會審台中市預算時示警衝擊，但台中市長盧秀燕不以為意還信誓旦旦說一定會通過，現又改口打臉自己，「說好的預算呢 ?」。

台中市今年度獲中央一般性補助收入約140億，計畫型補助收入約390億元，黃守達指出，去年藍白立委在立法院多次擋中央總預算，當時台中市議會審議總預算時就曾指出，中央總預算補助中市的交通、育兒、空污等新興計畫與新增預算，拒審或亂審總預算，都會影響台中市民，議會民進黨團均曾提醒盧秀燕提出財政影響衝擊評估，包括重大公共工程如捷運藍線等會不會受影響或進度延遲等。

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黃守達說，但盧秀燕不願意回應，如今藍白立委刪凍預算，盧秀燕第一時間還在說「尊重中央自治」，盧市府現又改口說「恐嚴重衝擊計畫推動」，身為藍營要角，更身為台中市的大家長，卻任由事態往惡發展，質疑盧秀燕真正在意的到底是台中市的發展，還是個人政治聲望。

陳淑華也說，中央補助台中多達530億，去年藍白卡中央總預算時，民進黨團多次要求台中市府提出影響評估報告，當時盧秀燕信誓旦旦說立法院預算攻防是常態，「中央總預算一定會過」，如今立法院藍白先是合力修財劃法「掏空中央」，又大砍中央總預算2千多億，「打臉盧秀燕」，現在才喊受影響，根本不負責。

陳俞融也說，去年中央總預算被立法院卡關時，盧市府四度拒絕提供任何資料，誇口保證僵局絕對會解，對藍白立委卡中央預算、亂審的行為保持沉默，如今倉促改口；以捷運藍線、綠線延伸大坑等重大交通建設為例，進度極可能因此延宕；攸關行人安全的「永續提升人行安全計畫」近2億元補助，也將受到嚴重影響。

3人均強調，癱瘓中央政府地方政府不可能置身事外，刪凍總預算的後續效應已經發酵，盧秀燕應該好好問問國民黨立委們，尤其是台中6席國民黨立委，其中一位還是立法院副院長，大量凍刪總預算、無視財源衝擊，「要向公眾交代的，不是只有藍營立委，還包括盧秀燕」。

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