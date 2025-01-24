外交部預算遭刪減凍結 林佳龍嘆：台灣在世界舞台被消音

外交部長林佳龍今（24）日在臉書發文說明外交預算被刪減與凍結對外交工作推展的影響。（外交部提供）

2025/01/24 15:43

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍今（24）日在臉書發文，並在 IG 發布三支短影片，說明外交預算被刪減與凍結對外交工作推展的影響。

此次外交部預算遭國會刪減與凍結部分，包括媒體政策宣導經費遭全刪1.11億元、業務費凍結37.64億元、國外旅費遭刪1.58億元，林佳龍嘆這是讓走向世界的台灣「綁手綁腳、封住了嘴」，無法向世界發聲，台灣將逐漸被世界遺忘，而中國對台的謬論則將在國際間不斷放大，他感到非常遺憾。

請繼續往下閱讀...

​

林佳龍提到，台灣的國際處境特殊且充滿挑戰，加上中國日益加劇的文攻武嚇行徑，我們更應團結一致，為自己發聲。林佳龍並對外交預算的刪、凍感到遺憾，他提到外交部的媒體政策跟業務宣導費全數遭刪除，「這就像站在國際舞台卻被封住嘴巴，無法向世界發聲，台灣將逐漸被世界遺忘」，而中國對台的謬論則將在國際間不斷放大。

​

林佳龍表示，面對威權勢力的打壓，我們珍惜願意和台灣交朋友的國家。外交部的業務費遭凍結 50%，「這如同當別人鼓起勇氣伸出手時，我們綁著自己的雙手」，無法邀請友邦與理念相近國家及友人來訪，林佳龍表示，「我們將無法向世界展現台灣的美好與良善」。

​

林佳龍指出，在極權勢力持續擴張同時，台灣的外交人員依然無懼挑戰，努力在國際場合捍衛國家主權，積極拓展國際合作機會。他也再次感嘆外交部旅費遭刪減 15%，「猶如自廢雙腳，將自己困在原地」，如果我們走不出去，未來又該如何自信穩步地走向世界。林佳龍認為，這些都將重創台灣的國際形象與外交推展。

近日，外交部與駐美代表處完成由韓國瑜院長率領的立法院跨黨派慶賀團，代表我國參與美國新任正副總統就職典禮。林佳龍表示，在零下的天寒地凍中，外交同仁費盡心思想方設法，不分日夜奔走，確保慶賀團與各國受邀貴賓同場交流，這份努力獲得立委們不分朝野公開肯定，也彰顯我國外交團隊多年來，與各國維繫友好關係的成果，讓同仁們深感鼓舞。然而，如今年度預算在立法院的刪減與凍結下，讓外交工作面臨「巧婦難為無米之炊」的困境。

​

「外交是台灣的共同戰線」，林佳龍強調，外交人員經過特考及受訓後，分派至全球 111 個館處，為國家站在第一線打仗，維護國家尊嚴與立場，他也再次重申並期盼國內能提供足夠的資源與後勤，「實在不樂見有人在背後偷放冷箭，自我設限」。林佳龍說，台灣要站穩國際舞台，唯有不分黨派團結一致，才能繼續向世界發聲，自信走向世界！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法