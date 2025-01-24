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    首頁　>　政治

    中央凍結地方補助 黃偉哲批藍白無差別砍中央總預算種的「惡因」

    行政院將先凍結地方補助50％作因應，台南市長黃偉哲今日受訪表示，藍白瘋狂且無差別的仇恨式砍預算種下的「惡因」要負最大責任。 （記者洪瑞琴攝）

    行政院將先凍結地方補助50％作因應，台南市長黃偉哲今日受訪表示，藍白瘋狂且無差別的仇恨式砍預算種下的「惡因」要負最大責任。 （記者洪瑞琴攝）

    2025/01/24 14:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕立院藍白聯手大刪中央總預算，以致行政院將先凍結地方補助50％作因應。對此，台南市長黃偉哲今（24）日參加前瞻補助青年路立體停車場啟用時受訪表示，地方建設發展需要中央協力，藍白瘋狂且無差別的仇恨式砍預算種下的「惡因」要負最大責任，誠如總統賴清德所言，1部沒有油的車很難走！

    黃偉哲指出，中央一次要凍結50%地方補助，是因為藍白砍掉總預算以及補助款種下的惡因，藍白要負最大的責任，中央補助對於地方的發展都很需要，但是因藍白瘋狂而且無差別的，而且是對於行政院的一種仇恨式的預算刪減，令人深感遺憾。

    黃偉哲表示，地方發展需要中央協助，因為藍白瘋狂砍預算，把行政院的中央國家總預算刪減這麼多，誠如賴總統所說的「1部沒有油的汽車是很難走的」，而且更吊詭的是，藍白說砍了幾趴而已，但事實上，中央政府總預算扣掉必須支出的人事預算跟法定支出已經超過60%，剩下40%如果再刪除到2000多億，刪除占的比例至少30%以上，這是非常不負責任的做法。

    黃偉哲就以青年路停車場啟用現例說，多虧前瞻計畫興建停車場補助，地方配合款共同成就這件好事，停車場經費約2.41億元，中央前瞻預算補助0.81億元，地方自籌1.6億元，有效解決東區青年路密集住宅區的停車需求，且市區寸土寸金，停車場結合東門與圍竹里活動中心，讓里民有好的活動的空間，居民有停車位，訪客也方便停車。

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