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    「蛇騰盛世迎新歲 春暖豐年耀澎湖」 澎縣府新春團拜洋溢喜氣氛圍

    澎湖縣長陳光復，領軍參加縣府新春團拜。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復，領軍參加縣府新春團拜。（澎湖縣政府提供）

    2025/01/24 14:14

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆新年將至，澎湖縣政府於今（24）日農曆年前最後一個上班日，在縣府地下大禮堂舉行「蛇騰盛世迎新歲 春暖豐年耀澎湖」新春團拜暨摸彩聯誼活動，大家齊聚一堂，現場充滿濃厚的年節氣氛。縣長陳光復偕副縣長林皆興、秘書長楊書舜向全體縣府員工致以新春祝福，感謝大家過去一年來的辛勤付出，並祝願大家新年快樂、闔家幸福、萬事如意。

    團拜活動氣氛熱烈，高潮不斷。陳光復特別加碼10個紅包，並抽出幸運得獎者，為現場增添驚喜與歡樂，讓同仁們在笑聲中感受到滿滿的喜氣。

    陳光復表示，春節是中華文化中最具意義的傳統節日，不僅象徵家人團聚，更代表著和諧與希望。他指出，縣府團隊就像一個大家庭，每位同仁都是不可或缺的一員，彼此分工合作，攜手為澎湖的進步與繁榮奮力前行。他感謝所有同仁在過去兩年為縣政推動所付出的努力，並期盼新的一年大家能繼續團結，共創佳績。

    今年澎湖縣正府特別邀請連年獲選澎湖縣傑出演藝團隊的DF現代音樂團，為大家帶來「羅漢戲獅」、「恭喜恭喜」、「我的未來不是夢」3首精彩曲目，以及連續獲得混聲合唱4次特優，並擔任區年國慶大會國歌領唱的馬公高中合唱團，為現場獻唱「Hope for the world（We sing）」與「Rise」2首動人歌曲，贏得滿場掌聲。

    澎湖縣政府新春團拜，出現縣長夫人大獎。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府新春團拜，出現縣長夫人大獎。（澎湖縣政府提供）

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