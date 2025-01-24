「青年百億海外圓夢基金計畫」啟動 賴清德：透過青年夢想讓國家偉大

賴清德總統出席「夢 由你來做，台 國家來搭」青年百億海外圓夢基金計畫啟動記者會。（記者周敏鴻攝）

2025/01/24 13:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕教育部青年發展署推動「夢 由你來做，台 國家來搭」青年百億海外圓夢基金計畫，賴清德總統上午前往桃園市龍華科技大學主持啟動記者會，他強調，「有夢最美、希望相隨」，青年的人生獎牌應由自己定義，有夢才能成就偉大，他相信個人的夢想可以成就個人，也能讓社會與國家更好。

青年百億海外圓夢基金計畫包括「築夢工場」與「海愛翱翔」組，開放15歲到30歲青年即起可申請；其中築夢工場組由青年自主提案，以拓展國際鏈結交流、青年帶動百工百業創新成長等主題，規劃2週到1年的企劃書，每案最高補助200萬元、預計開放200名額；海外翱翔組則有國際組織見習、青年行動與服務等類別，每案最高補助150萬元、共610名額。

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賴清德致詞時表示，青年是國家的未來、是國家發展的基石，政府透過教育來培養人才，人才多、人才好，國家自然就會好；這項國家級的計畫，由各部會提出內容、共同推動，盼透過青年夢想讓國家偉大，相信未來一年會辦得比一年好。

「過去社會支持你，現在由國家來支持你」，賴清德說，這項計畫是教育的一環，政府希望民眾透過教育改善個人生活、提升專業技能的同時，也應設法讓民眾不因原生家庭經濟的好壞而影響受教機會，這是國家的責任；台灣也會將邦交國的孩子，當作自己孩子，未來將提出名額讓邦交國孩子提計畫或參加台灣政府計畫，來台追逐自己的夢想，同時增強台灣跟邦交國關係，因為「我們都是一家人」。

賴清德總統（左4）出席「夢 由你來做，台 國家來搭」青年百億海外圓夢基金計畫啟動記者會。（記者周敏鴻攝）

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