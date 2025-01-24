陳玉珍赴廈門看宋濤演布袋戲 綠委轟：向中國要飯

福建省台辦23日在中國廈門舉辦「兩岸同胞共迎新春活動」，中國國台辦主任宋濤表演掌中乾坤布袋戲，與中國國民黨立委陳玉珍一同歡慶新年。（圖取自台海時刻）

2025/01/24 13:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕福建省台辦23日在中國廈門市金沙書院舉辦「兩岸同胞共迎新春活動」，中國國台辦主任宋濤親自主持，國民黨立委陳玉珍在審完中央政府總預算後，抵達廈門與宋濤共迎新春，宋濤也表演掌中乾坤布袋戲與陳玉珍一同歡慶中國新年。對此，立委痛批，這是在向中國要飯，現在是去中國等著拿糖吃嗎？

據了解，金門各界包括國民黨金門縣黨部主委陳玉珍、金門縣副縣長李文良及縣府團隊、金門縣議會議長洪允典，以及金門觀光、同鄉會等社團前往廈門出席「兩岸同胞共迎新春晚宴」，與中共官員一同喝春酒。

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宋濤也與在閩台商台胞代表、陳玉珍等人共同體驗閩南民俗，主辦單位安排陳玉珍與宋濤一起替神龍點睛，象徵兩岸龍的傳人「巨龍騰飛」，手拿福字方正提前歡慶中國農曆新年。

陳玉珍接受中媒訪問時說，「兩岸青年學子分別表演我們中華文化不同的部分，金門小孩子在那邊彈吉他，然後我們廈門的表演武術，剛剛看唱歌有《歡喜就好》，表現人生豁達的心態，在新的一年要把過去舊的、不好的忘掉，面對新的一年。兩岸的中華文化淵源流長，自己看了是滿感動的，中華文化非常的好」。

對此，民進黨立委王美惠今日受訪批評，這個是在向中國要飯，所作所為都在為中國發言，不替台灣未來發展著想。國民黨大刪中央政府總預算，還刪減文化預算，打壓台灣的國際能見度，國台辦大讚刪得好，現在是去中國等著拿糖吃嗎？

王美惠質疑，陳玉珍是中華民國國會議員，領著中華民國的薪水，中共軍機艦每天擾台打壓，她有替台灣發聲嗎？嗆文化界要「丟掉那隻要飯的碗」後，竟還跑去中國慶祝，難道不會感到對不起台灣？去那邊是要慶祝什麼，這是在欺負中華民國台灣，「還是妳的祖國是中國啊！」

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