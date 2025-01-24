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    台南地區農會選舉 郭清華促勿出奧步、農會稱不會違反行政中立

    南市議員郭清華與數十位基層農會代表參選人及支持者召開記者會，誓言要打破家族壟斷，推動農會改革。（記者蔡文居攝）

    南市議員郭清華與數十位基層農會代表參選人及支持者召開記者會，誓言要打破家族壟斷，推動農會改革。（記者蔡文居攝）

    2025/01/24 13:17

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南地區農會將於2月15日展開基層代表選舉，民進黨台南市議員郭清華這次結合42名基層農會會員登記參選農會代表，今天在南市議會召開記者會，要求這次選舉農會不要出奧步，職員應保持行政中立，不應協助載人投票，他們誓言這次要打破家族壟斷，推動農會改革。

    台南地區農會表示，農會原本的資深代表，均已在地經營多年，會員彼此間都認識，因此自行展開拜票，農會並未提供會員名冊。至於農會職員部分，選舉當天約有95％的員工投入選務工作，根本不可能會有載人去投票、違反行政中立的情事發生。

    台南地區農會將於2月15日選出65席農會代表，選舉結果將決定未來總幹事人選及農會運作方向。郭清華這次攜手42位「改革派」的農會代表候選人，投入選舉，其中安南區占28席，其他則分布在東區等原市區其他行政區。

    郭清華表示，農會是屬於全體農民的，不是家族的私產，更不是利益交換的工具。他承諾將用選票終結家族的壟斷，推動農會改革，讓農會真正回歸農民、服務農民。

    郭清華說，選舉期間，若再發生奧步與賄選行為，農業局若怠於監督、包庇不法，將依法追究責任。他也呼籲檢調單位立即介入調查，還給農民一場乾淨、公平的選舉，希望農會會員站出來，為農會帶來真正的改革。

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