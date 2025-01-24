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    發動超甲級動員迎戰大罷免 柯建銘：綠委設服務站全台分進合擊

    因應全台大罷免潮，立法院民進黨團總召柯建銘今召開記者會，說明黨團會議日前通過「民意後援」提案，發動本屆首次且唯一的「超甲級甲級動員」。（記者陳政宇攝）

    因應全台大罷免潮，立法院民進黨團總召柯建銘今召開記者會，說明黨團會議日前通過「民意後援」提案，發動本屆首次且唯一的「超甲級甲級動員」。（記者陳政宇攝）

    2025/01/24 12:53

    〔記者陳政宇／台北報導〕國會朝野對立升溫，全台大罷免潮早已箭在弦上。立法院民進黨團總召柯建銘今（24日）指出，黨團會議日前通過「民意後援」提案，發動本屆首次且唯一的「超甲級甲級動員」，全體黨團成員休會後成立「服務站」，不分區及沒有藍委的選區，負責收全國各地罷免書，如此南北連線、全台分進合擊。

    柯建銘今表示，民進黨團天天面對可惡的藍白，「被羞辱、霸凌，凌遲，孰不可忍」，黨團是第一線的戰鬥體、感受最深，也是最有能量的「御林軍」、「保台軍」。黨團成員底下又有自己的議員、里長，網網相連；不分區及沒有藍委的選區負責收全國各地罷免書，代收分寄北部各選區，如此南北連線、全台相連，分進合擊。

    「民意先行，籠罩全台，佈滿台灣天空」，柯建銘說，聯電創辦人曹興誠22日成立「反共護台志工聯盟」，於台大校友會館，民間志工團體擠爆會場，引頸盼望參加者無數，遍佈全台。

    柯建銘指出，罷免春風佈滿全台，比2004年2月28日的「牽手護台灣」能量更大、更輕鬆，不須動員，只需填罷免書，最後去投票。此一來，台灣保住了，生命財產都保住，中國也不敢來，藍白欲「亡國滅台」落空了。可甕中捉鱉，捉匪諜，藍白立委一級戰犯，一網打盡。

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