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    首頁　>　政治

    藍營批民進黨「綠蟾蜍」 顏擇雅：對台灣民主的攻擊

    國會朝野對立升溫，國民黨主席朱立倫及藍營人士都以「綠蟾蜍」來批評民進黨，對此作家顏擇雅發文質疑，用「蟾蜍」辱稱，是對台灣民主的攻擊。（資料照）

    國會朝野對立升溫，國民黨主席朱立倫及藍營人士都以「綠蟾蜍」來批評民進黨，對此作家顏擇雅發文質疑，用「蟾蜍」辱稱，是對台灣民主的攻擊。（資料照）

    2025/01/24 14:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國會朝野對立升溫，國民黨主席朱立倫及藍營人士都以「綠蟾蜍」來批評民進黨，對此作家顏擇雅發文質疑，用「蟾蜍」辱稱，是對台灣民主的攻擊。她也喊話國民黨「將心比心，不要去復興這種很不好的語言文化。這會整個拉低台灣民主的水平」。

    顏擇雅在臉書發文指出，把動物當作政治認同圖騰，在國外很普遍。顯例是美國民主黨的認同圖騰是驢，共和黨則是象。因此綠營把青鳥與黑熊拿來做政治圖騰，是沒問題的。

    顏擇雅指出，國民黨如果覺得這兩種動物太可愛，因此不爽，大可以也幫自己想個可愛的動物圖騰。但藍營卻不如此做，而是想用一種辱稱去抗衡青鳥與黑熊。像是前不久朱立倫稱綠營基層為「綠蟾蜍」，當時她已覺得低級，沒想到藍營新生代發起以罷制罷，也是自稱「蟾蜍剋星」。

    顏擇雅表示，以動物來辱稱自己不喜歡的政治族群，台灣是有前例的，就是「外省豬」與「唐山豬」，又稱「四隻腳的」，並把1945到1950之間的政治變動稱為「狗去豬來」。

    顏擇雅認為，「我相信1945後來台的族群對這種用語都極度不舒服。我們也慶幸這些用語已被掃入歷史的垃圾堆。我希望國民黨可以將心比心，不要去復興這種很不好的語言文化。這會整個拉低台灣民主的水平」。

    顏擇雅也指出，若是要她想外國的例子，只能想到納粹德國最愛罵的「猶太豬」。不過她也強調「『猶太豬』在歐洲有古老歷史，今天在歐洲教堂還可看到不少『猶太豬』的雕塑。我們都知道這種形象和用語理所當然的散佈流傳，後來導向什麼悲劇」。

    顏擇雅在留言區也指出，「我擔心有人要辯說『蟾蜍』不是辱稱，就好比英文Pepe the Frog稱極右派也不是。我先回答了，Pepe the Frog是極右派自己拿去用的圖騰，蟾蜍總不是綠營自己拿來用的吧。青鳥與黑熊才是」。

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