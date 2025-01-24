藍委遭大罷免 朱立倫：國民黨不畏戰 籲民進黨懸崖勒馬

朱立倫強調國民黨不畏戰，也不怕戰，並呼籲民進黨懸崖勒馬。（資料照）

2025/01/24 12:27

〔記者施曉光／台北報導〕針對外傳因應大罷免到來，國民黨中央已準備搶救立委葉元之、羅廷瑋等2名藍委，另外黨中央也已經準備好要「以罷止罷」，精準罷免7名綠委，國民黨主席朱立倫今日受訪時沒有正面回應傳聞，只強調國民黨不畏戰，也不怕戰，並呼籲民進黨懸崖勒馬。

朱立倫指出，國民黨的基本立場就是希望台灣要以和為貴，要和不要鬥，尤其農曆新年要到了，大家團結一致，國民黨的基本態度就是作為在野黨，希望和，但也不畏戰、不怕戰，當民進黨一定要用這樣惡質的方式，他相信有非常多藍營的支持者、基層的民眾，就會主動的跳出來，對於這樣的情況，他相信藍營都有掌握，但還是希望民進黨能懸崖勒馬。

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此外，針對總統府昨日公告「憲法訴訟法」修正條文，賴清德總統核批「宜聲請憲法法庭裁判」，立法院民進黨團也遞狀聲請暫時處分與釋憲，朱立倫表示，總統應該要有總統的高度，依法公告是總統的權力，也是責任，但很可惜的，中間還有牽涉到「賴主席」要把民進黨的立場寫在整個公告的批示上面。

朱立倫批評民進黨為了政治操作、製造對立，甚至要便於他們做很多的政治操作或罷免行為，他認為總統不需要做這樣的批示，而且透過立法院民進黨團總召柯建銘，不是已經說明「賴主席」的立場了嗎？

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