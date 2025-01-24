各界質疑推「壯促法」涉違利益迴避 吳春城：已請辭所有職務

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/01/24 12:29

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨團今天舉行記者會質疑民眾黨立委吳春城提出「壯世代促進法」，但因自身擔任壯世代協會職務違反利益迴避原則。吳春城今回應，他已請辭協會所有職務，無權為協會決定，且壯世代商標並非為他個人所有。此舉純屬公益考量，過去並未收取任何費用，也與個人利益無關。

吳春城表示，「壯世代」是他長期以來投入心力的志業，源於對台灣人口老化危機的憂慮，從2022年出版《壯世代之春》一書開始，他便積極透過演講和倡議。2023年，他因緣際會與柯文哲主席交流，柯非常認同「壯世代」的理念，邀請他擔任台灣民眾黨的不分區立委，將這一理念納入政黨政策。進入立法院後，他成立了跨黨派的「壯促會」，透過協商推動「壯促法」，最終成功讓此法案在三黨一致支持下三讀通過，為政策落地奠定基礎。

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關於「壯世代」商標的註冊，吳春城表示和，外界有些誤解「壯世代」商標的申請動機，認為有圖利之嫌。他在此強調，申請商標的初衷是為了確保「壯世代」這一理念能被正確傳播，避免被不當使用或商業濫用。例如，他無法接受有人濫用壯世代之名於不正當場所。

吳春城強調，此舉純屬公益考量，過去並未收取任何費用，也與個人利益無關。同時也經商標擁有企業同意，未來商標將提供公益用途無償使用。

針對立法院預算審查中凍結部分預算的爭議，吳春城說，他必須澄清，這些提案的目的是促使行政機關更加重視「壯促法」的執行，並非刪減預算。他深信，政府部門應用心推動符合高齡社會需求的政策，而非流於形式，凍結預算只是溝通的一種手段，並非出於惡意或個人利益。

吳春城表示，「壯世代」是年齡的覺醒運動，也是全民福祉的政策。他將繼續以國家與社會利益為核心，全力推動這項倡議，直到社會普遍接受並認同長者對於自身價值的再發現與積極參與。希望透過以上兩項具體承諾，化解外界的質疑，同時排除「壯世代」相關政策推動時不必要的阻力，未來若有任何質疑或建議，我都願意以真誠態度傾聽與回應，感謝大家的關心與監督。

吳春城表示，《壯促法》定義55歲以上有工作能力及意願之國民爲壯世代，政府有責任提供幫助壯世代開展美好第三人生的政策。期望政府各部門為了國家發展及國人福祉，能依循立法精神，用心投入並加速「壯世代」的各項計畫推動，他將偕同更多關心壯世代的委員，持續嚴格督促，落實「壯世代 壯台灣」之目標。

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