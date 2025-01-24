民進黨高雄市長黨內初選延伸澎湖 馬公機場外林岱樺設看板

林岱樺在澎湖機場外設看板向鄉親拜年。（林岱樺服務處提供）

2025/01/24 11:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕投入民進黨下屆高雄市長黨內初選的立委林岱樺，近期在澎湖馬公機場外設置看板，引起過往民眾關注；林岱樺表示，高雄與澎湖之間血脈相連、往來密切，希望兩地民眾在新的一年可深化合作、一起幸福。

林岱樺說明，許多高雄人的祖先來自澎湖，也有不少高雄人退休移居澎湖，她更分享以往服務選民經驗，發現高雄市「處處都有澎湖人」，參與城市的發展過程中為高雄帶來旺盛生命力，也帶來澎湖傳統特色，她舉例澎湖海鮮料理在高雄就很有人氣。

請繼續往下閱讀...

林岱樺指出，希望未來的高雄市政，可以加強兩座城市的交流，除了現有的南方治理平台首長會議，在行政機關、學術單位、民間組織、工商合作上可以加強往來。例如高雄市與澎湖縣可以共同強化漁民服務，協助兩地漁民解決交通、就醫、就學、漁貨產銷等問題。

此外，隨著國際旅客逐年增加，高雄與澎湖也可開發低碳旅遊路線，透過雙邊航運強化觀光遊憩上的合作，期待兩座城市的民眾，更常來往觀光，也歡迎市民朋友到澎湖觀光時，可以跟林岱樺的看板合影留念，共同推動「高雄澎湖，一起幸福」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法