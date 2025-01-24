質疑民進黨政府不滿預算被砍搞情勒 朱立倫：跟「碰瓷」一樣

國民黨主席朱立倫（前中）24日出席「龍耀蛇福 現場揮毫」活動，會前受訪。（記者塗建榮攝）

2025/01/24 12:37

〔記者施曉光／台北報導〕由於中央政府總預算被砍，行政院昨日院會後記者會取消以往都有的手語翻譯，總統府也將不發春節禮金，國民黨主席朱立倫今日受訪表示，立法院通過的預算，對於國家來講，該做的事情、該有的資源、該動用的民脂民膏都充足了，民進黨卻利用政治操作製造錯誤訊息，甚至欺騙人民，用情緒勒索的方式，做了很多很奇怪的動作，「那不是跟『碰瓷』一樣嘛！」

朱立倫指出，這次通過的總預算創下歷史新高，總計2兆9200多億，比去年的2兆8500億還多了700多億，民眾都可以感受到一個將近3兆的總預算，對於國家來講，該做的事情、該有的資源、該動用的民脂民膏都充足了，在野黨基於監督角度，把一些可能發生弊端、浪費的，稍微做了一些調整，對於國家的整體規模，「等於100塊錢還有將近97塊錢可以用，我相信絕對不會影響國家的預算。」

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朱立倫接著說，但非常遺憾，這個過程民進黨做政治操作，不斷的製造很多的錯誤的訊息，甚至存心說謊，要欺騙人民，甚至用情緒勒索的方式，做了很多很奇怪的動作，「那不是跟『碰瓷』一樣嘛？『碰瓷』就是假的嘛！太離譜了！」

他呼籲賴清德總統、行政院長卓榮泰以及每一位部會首長，要好好的把通過的預算趕快的來做一些福國利民的事情，至於一部分被立法院暫時凍結的預算，希望有專案報告的就趕快去做說明，就能解凍，好好執行創下歷史新高的預算，才是民眾的期待。

對於有媒體提及，賴政府被批評鋪天蓋地的用假訊息製造輿論，讓民眾對立，而且賴政府認為立法院通過的預算讓政府的大車沒有油可以動，朱立倫則說，這是歷史新高的預算，通過了2兆9000多億，一個接近3兆的預算，如果政府跟民眾說沒有油可用，讓民眾覺得自己的荷包都已經拿出最高的錢給政府用了，怎麼可能沒有油可用？「除非你這個駕駛不會開車，或者是你今天存心要製造一些情勒的情境，我覺得這大可不必！」

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