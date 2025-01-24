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    立院祝賀團返台 韓國瑜：起得比雞早、跑得比馬累

    立法院長韓國瑜日前率跨黨派立委組成的祝賀團赴美參加川普就職典禮，代表團一行24日清晨返抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

    立法院長韓國瑜日前率跨黨派立委組成的祝賀團赴美參加川普就職典禮，代表團一行24日清晨返抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

    2025/01/24 11:32

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕立法院長韓國瑜日前率跨黨派立委組成的祝賀團赴美參加川普就職典禮，代表團一行今天清晨返抵桃園機場，韓國瑜下機後並未發表談話，僅向在場媒體說新年快樂、謝謝大家。

    韓國瑜及代表團一行人搭乘長榮航空班機，清晨6時抵達桃園機場，立法院副院長江啟臣、秘書長周萬來等人特地前往接機。

    韓國瑜下機後並未發表談話，也未受訪，入境過程不時與接機的江啟臣交談，提起美國之行直說「起得比雞早、跑得比馬累」，每天都睡眠不足。不過對於媒體提問，韓國瑜也只簡單回應「謝謝大家，大家新年快樂」。

    韓國瑜入境過程不時與接機的江啟臣交談，提起在美國直說「起得比雞早、跑得比馬累」，每天都睡眠不足。（記者朱沛雄攝）

    韓國瑜入境過程不時與接機的江啟臣交談，提起在美國直說「起得比雞早、跑得比馬累」，每天都睡眠不足。（記者朱沛雄攝）

    韓國瑜下機後並未發表談話，僅向在場媒體說新年快樂、謝謝大家。（記者朱沛雄攝）

    韓國瑜下機後並未發表談話，僅向在場媒體說新年快樂、謝謝大家。（記者朱沛雄攝）

    川普就職祝賀代表團一行24日清晨返抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

    川普就職祝賀代表團一行24日清晨返抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

    立法院長韓國瑜日前率跨黨派立委組成的祝賀團赴美參加川普就職典禮，代表團一行24日清晨返抵桃園機場，韓國瑜下機後並未發表談話，僅向在場媒體說新年快樂、謝謝大家。（記者朱沛雄攝）

    立法院長韓國瑜日前率跨黨派立委組成的祝賀團赴美參加川普就職典禮，代表團一行24日清晨返抵桃園機場，韓國瑜下機後並未發表談話，僅向在場媒體說新年快樂、謝謝大家。（記者朱沛雄攝）

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