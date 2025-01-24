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    賴清德批示聲請憲法法庭裁判 李彥秀諷：找韓國瑜喝咖啡只是過水

    國民黨立委李彥秀。（資料照）

    國民黨立委李彥秀。（資料照）

    2025/01/24 11:39

    〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨覆議失敗後，賴清德總統昨天公告「憲法訴訟法」修正條文，同時批示「本案宜聲請憲法法庭裁判」。國民黨立委李彥秀表示，賴清德還是沒放棄衝突對抗的政治鬥爭路線，找立法院長韓國瑜喝「和解咖啡」都只是轉場過水；賴清德對大法官會議下指導棋，做出違憲審查，「破壞限制體制的就是賴清德總統本人」。

    李彥秀表示，賴清德刻意在公告法律的同時，指控在野黨妨礙憲法法庭正常運作、侵越司法權力核心範圍和破壞政府體制分立制衡。賴清德不僅對大法官會議白紙黑字的下指導棋，更是把自己當作「太上大法官」，做出違憲審查，破壞限制體制的不是別人，就是賴清德總統本人。

    李彥秀表示，現在的賴清德，眼裡只有民進黨主席，忘記作為中華民國總統的職責與份際，總統必須保持超然公正的立場，才能調解五院紛爭，才能團結台灣人民，公告法律的同時，還不忘對立法院三讀通過的法律指指點點。顯然，在賴清德的眼中只有個人利益，只有政黨利益，而忘記國家的整體利益，一個「憲訴法」的修正，就將賴清德總統刻意包裝的高度打回原形。

    李彥秀表示，「憲訴法」的修正根本不是問題，最大的問題就是去年12月24日賴總統提出史上最爛大法官名單，遭到包含民進黨黨團在內的反對。總統府秘書長潘孟安當時表示「總統會在法定二個月期限內補提名」。但是一個月過去了，完全沒有看到總統府籌組「司法院大法官補提名審薦小組」，更沒有聽到徵求各界推薦，春節假期結束，就只剩下二週的時間，難道，到時候賴清德總統才要從口袋掏出名單？

    李彥秀表示，提高大法官會議以及釋憲門檻不僅不涉及憲法精神，更是多數民意的共識，大法官會議應該要拒絕政治干預，更不能臣服於指導棋，捍衛憲法以及憲政主義的尊嚴，也讓民眾對司法的信任留下最後一絲的信心。

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