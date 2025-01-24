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    蒙古籍「寶順號」台灣外海漂流 海巡登檢暫無發現破壞海纜行為

    「寶順」號台灣漂流，海巡登檢暫無發現破壞海纜行為。（海巡提供）

    「寶順」號台灣漂流，海巡登檢暫無發現破壞海纜行為。（海巡提供）

    2025/01/24 11:11

    〔記者蔡宗憲、洪定宏／屏東報導〕蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪日前在我本島北部近海異常繞行被海巡關切後，12日下午1時起持續沿我12浬線外圍，朝西南方向航行。昨（23日）晚被發現在枋山海底電纜周邊，有危及我電纜意圖。海巡署強調，23日下午曾登檢，未發現船上有破壞海底電纜等設備。

    海巡署今指出，「寶順」號貨輪在台灣南、北部海域繞行，23日上午10點15分，「寶」輪於高雄港西北方2.8浬錨地下錨，經聯繫高雄港VTS塔台表示，已核准「寶」輪於錨泊區下錨進行補給；另代理行則表示，本航次不進港，下一目的港為越南。

    23日13點22分，高雄隊PP-10032艇協同關務署高雄關巡緝艇CP-10006艇進行登船檢查，各項船籍資料及船舶證書無逾期情形，另貨艙均為空艙，後甲板無拖帶錨爪及船錨裝置，亦未發現船上有破壞海底電纜等設備。

    海巡署經詢問「寶」輪船長表示，該輪本次係申請於高雄港外錨區錨泊並進行整補，後續將航往我國領海外，等候船主通知再進港維修（主機滑油低壓）或執行運補工作。

    「寶」輪由代理行及港勤公司補給船實施食材及淡水補給後，即往外航離，今（24）日上午9時「寶」船位於高雄港西南方27浬，持續在我國領海外漂航。

    海巡署南部分署表示，持續與航港局等單位監控我國海域船舶動態，倘發現或獲報相關海域內疑有船舶違常滯留情形，即通報各港船舶交通管理系統（VTS），以無線電廣播要求駛離，必要時將派遣艦船艇前往驅離查處。

    「寶順」號台灣漂流，海巡登檢暫無發現破壞海纜行為。（海巡提供）

    「寶順」號台灣漂流，海巡登檢暫無發現破壞海纜行為。（海巡提供）

    「寶順」號台灣漂流，海巡登檢暫無發現破壞海纜行為。（海巡提供）

    「寶順」號台灣漂流，海巡登檢暫無發現破壞海纜行為。（海巡提供）

    「寶順」號台灣漂流，海巡登檢暫無發現破壞海纜行為。（海巡提供）

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