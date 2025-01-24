台東罷免立委黃建賓一階連署達標 續辦連署鎖定返鄉學子

台東罷免立委黃建賓的行動一階連署已達標。（記者黃明堂攝）

2025/01/24 10:55

〔記者黃明堂／台東報導〕藍白立委接連濫砍預算、濫修惡法，引起全台各地開啟大罷免潮，台東縣罷免黃建賓的挫賓行動，發起至今僅一星期多，目前已收到超過門檻1154份，且達到1500份的連署書目標，親自前來索取連署書的也超過3200份，目前仍持續收件，預估在2月3日前將可達到第一階段門檻兩倍以上，農曆年後將會馬上提交縣選委會查對。

挫賓小組表示，將在未來一週持續辦理街頭簽署活動，並鎖定返鄉過年的青年學子，一起聯手罷免不適任的黃建賓。

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挫賓小組成員表示，連署書收集的速度超乎意外的快，幾乎都是民眾主動來索取，甚至很多人都志願擔任志工，也有很多人表示第二階段就會站出來公開反對，可見台東民眾對於台東立委黃建賓的不滿，藍白立委濫砍預算，黃建賓淪為政黨舉手部隊，完全不顧台東的需要，跟著亂反對。

挫賓小組發布新聞稿表示，台東是一個中央財政依存度很高的縣市，經費大多來自中央補助，一個不理性問政的立委，不但很難替台東爭取到預算，還因為濫砍預算影響台東的重大交通建設，真的有夠糟糕。交通部已經表示，因為經費被砍，將造成對台東聯外交通與觀光有重大影響的花東鐵路雙軌化工程延宕，還有各站體的整修工程也收到影響。此外還有很多預算被砍，造成人民福利受到影響，這些受影響的項目，人民都要一一向黃建賓算帳。對於黃建賓這種嘴上爭取經費，實則收割中央成績的稻尾，一手又假借合理監督，實則亂砍預算的作法，令人懷疑他是否精神錯亂？

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