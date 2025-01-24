翁曉玲辦公室女主任被控涉偷拍 當事人要求立院公開監視器查真相

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/01/24 10:31

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院國民黨立委翁曉玲辦公室女主任李女日前遭數名女子指控涉嫌偷拍，翁曉玲表態她的主任是受害者，現在卻在社群媒體上被肉搜、造謠、網路霸凌，會採取法律行動。新北市議員黃淑君今（24）日代轉另一方聲明，當事人L女等6人表示嚴正譴責翁曉玲不實指控，要求公開監視器畫面，捍衛基本權益。

L女等人透過聲明指出，1月20日晚間約11點，現場L女在內的共6名女子進行無聲抗議時，突然遭李女涉嫌以手機拍攝；L女等人要求刪除照片後，李女未表明身份，隨後離開大喊「警察！警察！有人包圍我！」並進入立法院警衛室，要求駐警請L女等人離開，隨後翁曉玲發文稱L女等人對李女「包圍」、肉搜、網路霸凌，L女等人駁斥其為不實說法，她們並未惡意針對李女。

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L女等人提出訴求，要求翁曉玲請立院公開監視器畫面釐清事發經過，並停止散佈不實言論，要求道歉，以捍衛公民隱私權。

翁曉玲日前主張，李女只是深夜從立院側門離開，走到青島東路時，看到圍牆外有疑似抗議的青鳥，回頭看了一眼就被追上包圍，斥喝要求查看手機、刪照片，李女見對方人多勢眾，立即走回立院側門尋求駐衛警的保護，對於被指控偷拍，李女也交出手機讓警方查閱，確認手機相簿、垃圾桶沒有任何偷拍照片，李女才是受害者。

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