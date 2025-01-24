與黃國昌爭黨魁嘆不公平 蔡壁如籲別上演宮鬥戲碼

民眾黨前立委蔡壁如。（資料照）

2025/01/24 10:21

〔記者張軒哲／台中報導〕民眾黨主席補選將於2月15日登場，代理主席黃國昌與前立委蔡壁如競逐黨魁大位，展開為期三天的線上連署，黃國昌短短1分鐘就達到300人門檻，聲勢看漲。蔡壁如今日發文指出，在這次黨主席補選的過程中，目睹了許多不公平、不透明的現象。這不僅是對參選人的挑戰，更是對整個民眾黨核心價值的嚴峻考驗。作為一個肩負改革使命的政黨，必須捍衛民主政治的基本立場，那就是「開大門、走大路」

蔡壁如臉書指出，以制度為基石，拒絕量身定做，近來因為黨主席補選，外界再度提到「民眾黨之母」的稱號，並將她與立法院總召黃國昌委員並列討論：誰才是柯文哲主席的「傳人」。首先，對於「民眾黨之母」的稱呼，實在承受不起。但關心與在意的，是黨的制度是否能真正健全、透明，讓每一位黨員都能感受到公平與正義。

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她提到，民主政治的核心在於制度，而非量身定做的規則。如果黨內選舉被外界質疑缺乏公正，那麼又如何向社會證明台灣民眾黨是一個具有公平正義DNA的政黨？一個政黨若無法在內部落實公平正義，又憑何說服選民相信能在更大的舞台上實踐這些價值？

她也說，對於任何批評，自己虛心接受。然而，若論對創黨主席柯文哲的忠誠，自信無人出其右。疾風知勁草，板蕩識忠臣，自己在民眾黨需要拓展基盤之際，選擇蹲點台中海線，扎根基層，深耕地方；當黨遭遇司法壓力與政治迫害時，毫無退縮，一路堅守。這場黨內選舉不僅是在檢驗參選人的政治能力，更是在檢驗民眾黨能否秉持公平、公正的原則運作。

蔡壁如說，作為候選人，相信一位領袖的核心特質應該是包容異己、拒絕讒言，並以大局為重，而不是在小圈圈內剛愎自用，上演宮廷鬥爭戲碼與個人英雄主義。唯有走正道才能行遠路，民眾黨也才能真正成為台灣社會的改革與進步的力量。

政黨的一舉一動，都必須謹慎而行，尤其是黨主席選舉，不能讓黨內選舉出現不公、不義的重大瑕疵，這會引爆台灣人民對民眾黨產生信任危機。最後呼籲所有黨內同志，不僅要為選舉而努力，更要為捍衛民主價值而奮鬥。讓大家一起攜手，打造一個透明、公正、具有制度保障的民眾黨，讓每一位支持者都能感到驕傲。

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