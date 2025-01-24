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    公開透明？林智群：民眾黨8席立委全部拒絕揭露兼職資訊

    律師林智群發文指出，公民監督國會聯盟（公督盟）提出「拒絕公開兼職資訊的立法委員名單」，沒想到民眾黨8席全部拒絕揭露，其中也包含黃國昌。他質疑「用聖人標準要求別人，用劍人標準要求自己」。（資料照）

    律師林智群發文指出，公民監督國會聯盟（公督盟）提出「拒絕公開兼職資訊的立法委員名單」，沒想到民眾黨8席全部拒絕揭露，其中也包含黃國昌。他質疑「用聖人標準要求別人，用劍人標準要求自己」。（資料照）

    2025/01/24 09:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日被爆在去年底之前都身兼壯世代教科文協會理事長，加上近兩年都曾申請政府標案，引發外界質疑圖利、違反利益迴避原則。律師林智群發文指出，公民監督國會聯盟（公督盟）提出「拒絕公開兼職資訊的立法委員名單」，沒想到民眾黨8席全部拒絕揭露，其中也包含黃國昌，他質疑「用聖人標準要求別人，用劍人標準要求自己」。

    林智群在臉書發文貼出，由公督盟提出的「拒絕自主揭露立法委員兼職資訊的立法委員名單」，其中包含國民黨52人、民眾黨8人、民進黨6人、無黨籍2人。

    林智群對此嘲諷「我以為超越藍綠、公開透明的白色力量，一定都會揭露兼職資訊，結果民眾黨8席全部拒絕揭露，連道德的長城黃國昌也拒絕揭露」，「拒絕公開兼職，等於是拒絕讓人家知道你這個立法委員後面的利益團體是誰」，並諷刺「用聖人標準要求別人，用劍人標準要求自己」。

    其他網友也在發文底下留言批評「好扯好荒唐好好笑」、「超越藍綠～結果超越新台幣」、「我沒想到的是國民黨、民眾黨全部都是100%。相較之下民進黨只有10%比例。藍白也太扯。」、「公別人的開，透別人的明啊」、「這個社會的標準對綠的好像都比較高？管你執政還是在野欸」、「應該要把全部人數加上去變成比例才對吧，加上去才屌，除了民進黨是6/51外，其他都是百分之百呢」。

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