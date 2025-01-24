政院新聞傳播處預算遭全刪 記者室限時開放、不提供網路

政院新聞傳播處今年編列5000萬元預算，遭全數刪除，除了昨天院會後記者會上，沒有手語老師的身影外，行政院發言人室昨已通知媒體記者，農曆春節後記者室不提供網路，同時只開放平日上午8時至下午6時，假日則不開放，也不讓媒體記者進入院區。（資料照）

2025/01/24 06:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院新聞傳播處今年編列5000萬元預算，遭全數刪除，除了昨天院會後記者會上，沒有手語老師外，行政院發言人室也已通知媒體記者，農曆春節後記者室不提供網路，同時只開放平日上午8時至下午6時，假日則不開放，也不讓媒體記者進入院區。對此，不少行政院記者無奈說，難道以後只能到立法院記者室發稿？

行政院秘書長龔明鑫昨表示，行政院院本部編列15億元，法定人事費就要10億元，如今業務費被刪2億元、全部被凍結5億元，等於人事費也被凍結，包括行政院新聞傳播處、聯合服務中心、施政及法制業務都被全部刪除，造成運作很大困難，也還在討論如何維持最低量能。

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龔明鑫指出，行政院主計處統計，如果照一般正常營運，經費只能撐到3月就沒了，因此只能盡量暫停部分事務，例如記者室與新聞中心維護可能只能低度營運，更不用說對外宣傳、國際機場燈箱與記者會直播的手語老師費用都沒辦法支應。

龔明鑫說，即便行政院以最簡便、最低服務量能運作，行政院院本部預算到8月就沒了，「你說這樣刪減對行政作業不會有影響，怎麼可能的事情，這不能變魔術的啦」。

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