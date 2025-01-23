當年她在的競辦沒有假帳疑雲！蔡壁如：我能執行柯文哲初衷

民眾黨前主席柯文哲（右）、創黨之母蔡壁如（左）。（資料照，蔡壁如提供）

2025/01/23 23:35

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨黨主席補選將於2月15日登場，創黨之母蔡壁如、代理主席黃國昌2位主席候選人相互較勁，也成為輿論焦點。蔡今日深夜以「不負眾望，找回初衷」為題發文，提及她操盤的競選團隊與2024競選團隊的差異，強調只有身為血滴止的她能全然複製柯文哲的理念、意志，更直言民眾黨不能成為大黨的附隨組織、當特定政黨的「小弟」。

蔡壁如在臉書發文指出，大部分人對柯文哲醫師的記憶，是十年前走出台大醫院的時候，但她對柯醫師的記憶，是從三十年前走入台大醫院的時候，她與柯從兩個人的團隊到競選台北市長，在首都執政8年，創立台灣民眾黨，從最初的158萬票，5席不分區立委，從只有「兩個人」到現在「一群人」的民眾黨，這是她和柯文哲醫師，一路堅持走對的路所得來的成果。

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「如今民眾黨枝繁葉茂、眾聲紛紜，但最初價值的初心，仍在否？」蔡壁如認為，過去的柯文哲是獅子，而自己是血滴子，要精確執行、溝通、遵守SOP、貫徹柯文哲醫師的意志，每天七點半上班，確保所有事情井然有序，也因如此，在2014年當時的競選團隊可以最快的速度，公開競選期間所有帳目細項、所得稅扣繳憑單、財產申報。

蔡壁如細數，在2018年及2020年，所有競選經費依舊公開透明，沒有爭議；甚至到現在，無論任何來自外界對過去政治獻金的質疑，競選團隊也都能完全禁得起考驗。回想2018年，柯文哲推出了一張宣傳民眾黨共同價值的認同卡，最後一項就寫著「不包工程、不收回扣」。

隨著時空及團隊的更迭，蔡壁如直言，現在的競選團隊卻有外包小物、鉅額便當費等疑雲，甚至利用直播販賣競選小物，藉此分潤收回扣等爭議，「當我們費盡唇舌，想要捍衛柯文哲醫師清白的同時，競選團隊卻一而再、再而三被爆出層出不窮的選舉帳目疑雲。」

黨理想還在 人事已非

蔡壁如感慨道，黨仍是那個有理想的黨，但人卻不是當初那群有著相同價值觀的人。柯文哲在2014年的競選影片說過一句話，「讓部屬勇於任事的先決條件，就是長官要扛起責任」；柯文哲上任第一年的政績影片，主題叫做「反省」，而民眾黨也同樣應該具備「反省」的能力，告訴支持者民眾黨能改、能進步，也一定能夠變得更好。

「這一步，必須要是蔡壁如；也只有蔡壁如！」蔡壁如強調，只有她能全然複製柯文哲的理念，讓台灣民眾黨邁出改變、改進、改造的重要一步，民眾黨不會是小藍、也不會是小綠，第三勢力應該要有自己的路、自己的根、自己的核心價值。

蔡壁如續指，民眾黨是新政治意志的載體，絕對不能被特定人士當作與大黨交涉的籌碼，更不能成為大黨的附隨組織，更不能當特定政黨的「小弟」此刻的民眾黨，需要的是一位記得柯文哲初衷、執行柯文哲意志的黨主席、需要的是一位能夠組織再造的黨主席，需要的是一位不卑不亢，能與民進黨談判，能與國民黨平等合作，也能真正帶領支持者向前的黨主席。

「柯醫師莫忘初衷這四字，至今我仍然銘記於心。」蔡壁如重申，這一次，她要站出來，替民眾黨「找回初衷」，也找回人民對於第三勢力的信心，她也相信，只要莫忘初衷，即使每天只能改變一點點，持之以恆，終將能改變這個政黨，讓民眾黨成為改變藍綠惡鬥重要的第三勢力。

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