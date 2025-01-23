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    力拚綠電發展程序改革 賴清德：擴大中央地方協力合作

    總統府國家氣候變遷對策委員會第3次會議今日登場，總統賴清德會後提出8點裁示。（圖由總統府提供）

    總統府國家氣候變遷對策委員會第3次會議今日登場，總統賴清德會後提出8點裁示。（圖由總統府提供）

    2025/01/23 22:59

    〔記者陳政宇／台北報導〕總統府國家氣候變遷對策委員會第3次會議今（23日）登場，總統賴清德會後提出8點裁示，包括繼續推動大企業領頭低碳轉型，建構綠色供應鏈，並支持更多中小企業參與，同時進行綠電發展程序改革，進一步透明、簡化，擴大中央和地方協力合作。

    據總統府發言人郭雅慧會後轉述，賴總統提出8點裁示，一是後續將強化社會溝通機制，報請行政院核定後，接軌國際提出台灣國家自訂貢獻（NDC）3.0；第二，為確實推進減碳進程，行政部門提供完整行動方案；第三，加速各項再生能源發展，進行綠電發展程序改革，進一步透明、簡化並擴大中央和地方協力合作。

    第四，製造部門要繼續推動大企業領頭低碳轉型；第五，透過淨零或近零建築，帶動智慧建材、節能設備產業的發展；第六，加速運具電動化及無碳化的進度，並加大建立基礎設施充電樁及發展永續航空燃料。

    賴續指，第七，需要更多技術創新，打造低碳永續農業、提升農業生態韌性；第八，加速資源循環技術的發展，並加大社會認知及公眾參與淨零永續綠生活。

    最後，賴總統有3點結論，包括請3位副召集人持續進行每月分組討論，提出中長程政策方向建議；請行政團隊加強社會溝通進一步凝聚共識；請行政團隊務實檢視各項工作可能出現的困難，尋求解決之道，滾動修正精進策略。

    另據轉述，會中多位委員對此表達高度肯定，認為此次提出減碳目標與行動，為國家打造架構與策略相當完整的淨零路徑，同時強調政府應加強社會溝通，一來強化民眾對政府政策韌性的信心，二來讓社會理解淨零轉型與生活的息息相關。

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