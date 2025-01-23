總統府預算被凍影響3大委員會 賴清德：什麼都難不倒我們

總統府國家氣候變遷對策委員會今舉行第3次會議。（圖由總統府提供）

2025/01/23 22:46

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府國家氣候變遷對策委員會今（23日）舉行第3次會議，多位成員關切今年度總統府業務費遭藍白立委聯手凍結7成的影響。總統府發言人郭雅慧昨坦言，這肯定會影響3大委員會的運作；總統賴清德則承諾委員會將一直運作下去，「什麼困難也難不倒我們」。

會議正式開始前，台灣環境保護聯盟創會會長施信民提案，表達願意自砍出席費，「只要總統有決心落實永續發展，我們也有熱忱不在乎錢，重點是把事做好」，其他14位與會的民間委員全數連署支持。賴總統則當場表達感謝「共體時艱」，並請與會者給予施掌聲。

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據轉述，會中有多位委員皆對委員會是否會受到影響感到憂心。台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍發言時提及，為確保減碳目標與行動後續能夠具體落實，追蹤檢核制度相當重要，但擔心委員會能否持續。

賴清德也於現場回應多位委員的擔憂，表示大家可能都感受到立法院砍預算的壓力，「什麼困難也難不倒我們」，承諾委員會一定會繼續運作下去。

不過，賴也指出，委員會雖會持續，但會受到影響，例如砍了業務費、水電費，開會時間可能晚間6時就一定要準時結束、不能到8時，電燈只能開二分之一，喝水只能白開水，也可能面臨無法現場轉播的窘境。

郭雅慧於會後記者會受訪說明，總統府業務費遭凍結7成，一定會影響總統府國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會的運作；例如，防衛韌性委員會今年3月要到地方進行小規模演練，但因國內差旅費被統刪，演練可能會受到影響。

據了解，總統府副秘書長張惇涵日前赴立院備詢時，被立委詢及「國政規劃與諮詢經費」增列一事。張當時說明，主要是總統府成立三大委員會作業使用，每個月都會召開1場委員會、共計有12場；而在賴總統宣布成立3個委員會後，委員會之外也召開分屬會議、工作會議，大大小小會議超過20場以上。

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