地方補助凍結50％ 新北主計處曝可能影響

新北市政府。（記者黃子暘攝）

2025/01/23 22:27

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院藍白大砍總預算，行政院長卓榮泰表示，地方純補助先凍結50%。新北市主計處長吳建國受訪表示，若以「計畫型補助款」來談，新北今年度約474億元，扣除社福部分後，凍結50%約剩200億元，相當於新北一年約10%的預算，解凍前須由市府先行調度。

行政院長卓榮泰表示，請秘書長龔明鑫與副院長鄭麗君整合去年一整年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，不直接牽涉社福政策者，純補助先凍結50%。

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吳建國說，立法院尚在計算、釐清整體被刪除預算確切金額，卓榮泰對於「純補助」的定義也不清楚；若是假設此指「計畫型補助款」，則新北今年度計畫型補助款金額約474億元，其中社福占約60、70億元，扣除社福部分，凍結50%約為200億元。

吳建國指出，經費若遭凍結，解凍後錢仍會出來，市府等待解凍期間，需先用市款等自行調度；新北市一年預算約2000億出頭，200億就占約10%，中央如不挹注，可能影響捷運、停車場建設補助、醫療補助，卓榮泰也僅提及社福，未提及支出同樣龐大的教育經費，盼中央說明定義，相關單位積極溝通、報告，可能將經費解凍後使用，如此更為圓滿，影響地方政府補助並非妥善做法。

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