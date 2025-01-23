點燃反制藍白亂政怒火 護國討傅抗藍白晚會高雄上陣

護國討傅抗藍白晚會今晚上陣，有罷韓經驗的「We care高雄」號召民眾，從高雄點燃反制藍白亂政的怒火。 （記者王榮祥攝）

2025/01/23 21:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓主力社群之一的「We care高雄」今晚發起We care台灣、護國討傅抗藍白晚會，吸引近兩千民眾響應，盼由高雄點燃反制藍白惡意修法的怒火，號召全台2千3百萬民眾一起捍衛台灣民主。

主辦單位透露，晚會之前、已有多個縣市的罷免藍委團體主動聯繫，希望藉助「We care高雄」經驗分享，啟動罷免不適任立委的機制。

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護國討傅抗藍白宣講晚會今晚在高市三民公園舉行，吸引近兩千民眾參與、場面熱絡；晚會訴求「捍衛民主制度，反對惡意修法」、「阻止藍白擴權，守護台灣未來」、「討伐傅崐萁與藍白聯盟，防止黑箱操作」、「守護台灣的自由與尊嚴」。

發起宣講的We care高雄喊話每位關心台灣未來的公民加入行動，以人民力量共同捍衛台灣民主與自由，讓台灣民主聲音在各地迴盪。

被稱為罷韓四君子的前高市文化局長尹立與醫師陳冠榮，透過影音為晚會打氣，同為四君子之一的台灣基進高市議員張博洋偕同立委李昆澤、邱議瑩、李柏毅、許智傑，及高市議長康裕成率領的高市議會民進黨團，接力抨擊藍白亂政，喊話民眾站出來抵制。

立委邱議瑩提到，中國軍機去年平均每天5架襲擾台灣領空，今年元旦到現在平均每天增加到8架，空軍必須升空攔截，油料費卻遭藍白大砍7百多億元，讓國軍沒經費保護台灣，這就是傅崐萁、黃國昌領導的藍白所做「好事」。

立委許智傑分析中國對台灣有三種戰爭樣態，包括軍事戰、認知作戰、法律戰，如今就是運用藍白在立院多數優勢啟動法律戰；他號召民眾站出來罷免不適任藍白立委，並建議精準罷免、優先罷免勝選票數少且爭議大的藍委。

高市議長康裕成表示，高市議會昨天剛完成總預算審查，議員們對於審查內容都很清楚，也都經過充分討論與協商，不像立院藍白對提案內容或刪除項目都搞不清楚，這樣爛的立委應該要罷免。

高市議員張博洋向高雄鄉親喊話，希望大家團結、讓這把怒火燒起來，並傳達到全台各地，一起捍衛台灣民主。

高市議長康裕成率領議會民進黨團宣講，舉議會審查總預算的經驗，抨擊立院藍白亂刪亂砍亂提案的作法很爛。（記者王榮祥攝）

罷韓四君子之一的台灣基進高市議員張博洋呼籲鄉親團結，一起傳達對藍白亂政的怒火。（We care高雄提供）

罷韓四君子之一的陳冠榮醫師，透過影音為護國討傅抗藍白晚會打氣。（We care高雄提供）

資深立委李昆澤解析藍白宣稱為高雄爭取245億元額外補助，實際上若統籌款增加，則會排擠中央其他補助項目，包括計畫型補助與一般性補助。（We care高雄提供）

護國討傅抗藍白晚會今晚上陣，吸引近兩千鄉親擠爆會場。（We care高雄提供）

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